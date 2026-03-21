Udruženje građana Almašani dobitnik prestižne nagrade Costa Carras za zaštitu kulturnog nasleđa

Udruženje građana Podbara "Almašani" iz Novog Sada dobitnik je evropske Zlatne nagrade Costa Carras za građanske inicijative u zaštiti ugroženog kulturnog i prirodnog nasleđa za 2026. godinu, kao priznanje za izvanredan rad na očuvanju ugroženog kulturnog nasleđa u Srbiji, saopštila je danas Europa nostra.

Žiri je dodelio Srebrnu nagradu grčkom Dobrovoljnom kulturnom udruženju ‘Agapame Desylla’ za uspešno promovisanje i očuvanje ugroženog kulturnog i prirodnog nasleđa sela Desylla u Grčkoj.

Dobitnici ovogodišnjih nagrada izabrani su na osnovu 41 prijave pristigle iz 23 zemlje širom Evrope. Ceremonija dodele nagrada biće održana u okviru XI Ekonomskog foruma u Delfima u Grčkoj, koji će se održati od 22. do 25. aprila ove godine.

„Upućujemo iskrene čestitke Udruženju građana Podbara ‘Almašani’ za njegov izuzetan građanski angažman i istrajnost tokom više od dve decenije u zaštiti ugroženog kulturnog nasleđa i unapređenju života zajednice u Almaškom kraju u Novom Sadu, čime predstavlja snažan primer razvoja zajednice zasnovanog na nasleđu“, naveo je žiri.

Dobitnicima srebrne nagrade čestitao je „na inspirativnoj mobilizaciji volontera, koja je dovela do obnove zapostavljenog sela u oblasti Mesinija, ponovo povezujući ljude sa njihovim lokalnim nasleđem, tradicijom i pejzažom kroz zajedničku brigu, kulturne aktivnosti i duh zajedništva“.

Predsednik Udruženja građana Podbara „Almašani“ Marijan Majin izjavio je da „ovo priznanje predstavlja ogromno ohrabrenje ne samo za nas, već i za hiljade pojedinaca i organizacija širom Evrope i šire, koji svojim delovanjem nastoje da unaprede svoje zajednice očuvanjem i stalnim iznova tumačenjem kulturnog nasleđa“.

Osnivač grupe koja je dobila srebrnu medalju Marios Gkrogkos izjavio je da se „u središtu njenih napora nalazi obnova istorijske železničke stanice u Desili, koja danas predstavlja simbol života zajednice, svesti o značaju nasleđa i zajedničkog delovanja“.

Panevropski Žiri za dodelu nagrade, kojim predsedava Ştefan Bâlici, predsednik Reda arhitekata Rumunije, čine istaknute ličnosti aktivne u oblastima kulture, nasleđa i komunikacija iz različitih evropskih zemalja.

Evropske nagrade Costa Carras za građanske inicijative u zaštiti ugroženog kulturnog i prirodnog nasleđa ustanovljene su 2023. godine od strane EUROPA NOSTRA i ELLINIKI ETAIRIA – Društva za zaštitu životne sredine i kulturnog nasleđa, u znak sećanja na Costu Carrasa, istaknutog borca za zaštitu životne sredine i kulturnog nasleđa u Grčkoj i Evropi.

(Beta)

