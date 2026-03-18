UDUS: Podrška očuvanju integriteta i neometanog funkcionisanja Akademije umetnosti u Novom Sadu

Udruženje dramskih umetnika Srbije (UDUS) pozvalo je danas na "očuvanje integriteta" i "neometanog funkcionisanja" novosadske Akademije umetnosti kao institucije od "izuzetnog ugleda i značaja".

U saopštenju su pozvali članstvo UDUS-a na teritoriji Novog Sada i Vojvodine da se kroz institucije u kojima rade ili individualno, „uključe u pitanje oduzimanja prostora koje je Akademija umetnosti koristila proteklih godina“.

„Veliki broj našeg članstva potekao je upravo iz te škole, a svedoci smo decenijama koliki je njen doprinos u očuvanju srpske tradicije i kulture. Nadamo se da će tako i ostati, te da će se aktuelna situacija razrešiti u najkraćem roku“, saopštilo je Udruženja dramskih umetnika Srbije.

Gradska uprava Novog Sada najavila je ranije da će Akademiji umetnosti uzeti dva prostora zbog čega su studenti te visokoškolske ustanove ranije danas održali protest ispred Skupštine grada.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com