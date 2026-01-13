UDUS: Rešenje o nacionalnim penzijama u kulturi doneto bez obrazloženja kriterijuma vrednovanja

Rešenje Vlade Srbije o dodeli priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina, doneto je bez uvažavanja predloga strukovnog udruženja i bez jasnog obrazloženja kriterijuma vrednovanja, ocenilo je danas Udruženje dramskih umetnika Srbije (UDUS).

U saopštenju su naveli da Vlada nije prihvatila predloge tog udruženja i Saveza dramskih umetnika Vojvodine da priznanja budu dodeljena glumici Tanji Bošković, pozorišnom reditelju Egonu Savinu i dramskom piscu Siniši Kovačeviću.

„Ovi predlozi zasnovani su na vrhunskim karijerama i značajnom doprinosu razvoju domaće kulture i njene međunarodne vidljivosti. Uprkos tome, rešenje Vlade Srbije, koju potpisuje premijer Đuro Macut, doneto je bez uvažavanja predloga strukovnog udruženja i bez jasnog obrazloženja kriterijuma vrednovanja“, saopštio je UDUS.

Ocenili su da taj postupak predstavlja „još jedan čin protiv kulture i još jedan korak ka destabilizaciji umetničkog polja“.

„Podsećamo da je ‘nacionalna penzija’, kako se u javnosti kolokvijalno naziva, zamišljena kao priznanje za životno delo, kontinuitet stvaranja i izuzetni doprinos kulturi Srbije. Kada takvo priznanje zaobiđe umetnike čiji je rad formirao repertoar, estetske standarde, kulturni život i profesionalnu praksu pozorišta tokom čitavih decenija, otvara se pitanje svrhe i smisla postupka dodele“, piše u saopštenju.

UDUS je zatražio transparentan uvid u kriterijume za dodelu tih priznanja, da se poštuju strukovne procene i predlozi i da se institucionalno prepozna pozorište kao ravnopravan deo kulturnog sistema, navodeći da bez toga „kulturna politika gubi orijentaciju i minimum odgovornosti prema sopstvenoj baštini“.

Vlada Srbije je rešenjem od 30. decembra dodelila nacionalne penzije za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi scenaristi i filmskom kritičaru Nebojši Pajkiću, izdavaču Žarku Čigoji, operskoj pevačici Jadranki Jovanović, književnom prevodicu Zorislavu Paunkoviću, muzičkom umetniku Urošu Dojčinoviću, likovnoj umetnici Nevenki Stojsavljević, filmskom reditelju Goranu Radovanoviću.

Priznanja su dobili i instrumentalisti Miroljub Janković, Boško Vujačić i Mirko Kodić, akademski vajar Slave Ajtoski, stručnjaci u kulturi Radivoje Bojović i Veroljub Trajković, arheolog Miomir Korać, producent kulturnih programa Zoran Trifunović i glumac i roditelj Friđeš Kovač.

Posebnim, dodatnim rešenjem Vlade, priznanja su dodeljena i književniku i profesoru književnosti Draganu Staniću, muzičkoj umetnici Blagici Đorđević, vokalnom solisti Nedeljku Bilkiću, književniku Vladimiru Pištalu i sociologu kulture Zoranu Avramoviću.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com