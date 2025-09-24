UDUS: Uprava Narodnog pozorišta duguje izvinjenje glumici Dobrili Stojnić

Udruženje dramskih umetnika Srbije (UDUS) zatražilo je danas od uprave Narodnog pozorišta u Beogradu izvinjenje glumici Dobrili Stojnić zbog, kako su naveli, ugrožavanja dostojanstva i integriteta kada joj je obezbeđenje tog pozorišta zabranilo ulazak zgradu.

UDUS je izrazio zabrinutost zbog takvog ophođenja prema „višegodišnjoj članici ansambla Narodnog pozorišta, kao i prvakinji drame u penziji“.

„Iz neobjašnjivih razloga, i na nedostojan način, glumici je tražena dozvola za ulazak, u ime novih pravila koje je kuća uvela. S obzirom na to da ta pravila nisu nigde objavljena, niti je Direkcija Drame i iko od ansambla obavešten o njima, zahtevamo od uprave Narodnog pozorišta pojašnjenje ovog uvredljivog postupka prema umetnici koja je bila zaposlena u toj kući i koja i dalje u njoj honorarno radi“, naveo je UDUS u saopštenju.

Dobrila Stojnić je 9. septembra pokušala da uđe u zgradu Narodnog pozorišta kada je obezbeđenje nije pustilo da uđe, uz obrazloženje da joj je bila potrebna propusnica kako bi ušla. Ona je za dnevni list Danas rekla da su je izbacili iz pozorišta uz pretnju da će pozvati policiju ukoliko ne ode.

(Beta)

