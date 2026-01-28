Ukradena slika Uspenje Zdravka Vučinića iz galerije ULUS-a

Iz Galerije Udruženja likovnih umetnika Srbije (ULUS) u beogradskoj Knez Mihajlovoj ulici ukradena je slika „Uspenje“ slikara Zdravka Vučinića, javlja Politika.

Krađa se desila naočigled kustosa i prolaznika, mladić i devojka su ušetali u galeriju, razgledali slike na zidovima u okviru zajedničke izložbe veterana ULUS-a i u jednom trenutku skinuli ulje na platnu formata 70 sa 50 centimetara, pa trčeći krenuli napolje.

Kustos je povikao i potrčao za njima, ali su oni pobegli niz centralnu pešačku zonu.

Policija je izašla i obavila uviđaj, a preko okolnih kamera će pokušati da identifikuje počinioce.

Slike nisu osigurane, a štetu ULUS ne može da nadoknadi jer nema sredstava, navodi Politika.

(Beta)

