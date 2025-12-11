Umetnost vatre i gline: Izrada ujgurske grnčarije

SINDJANG -Sinđijang, kineski autonomni region sa bogatom istorijom, ne samo da privlači turiste veličanstvenim prirodnim pejzažima, već se može pohvaliti i bezbrojnim dragocenim nematerijalnim kulturnim nasleđem. Nematerijalno kulturno nasleđe, poput blistavih bisera, svedoči o prosperitetu i slavi Sinđijanga.

Tehnika izrade grnčarije je 2006. godine uključena u prvu grupu nacionalnog reprezentativnog nematerijalnog kulturnog nasleđa.

Abdurahman Mamatimin, nacionalni reprezentativni naslednik tehnike oblikovanja keramike, počeo je da se bavi ovim zanatom još 1972. godine.

Predmeti od gline tesno su povezani sa običajima i tradicijom lokalne ujgurske narodnosti. Postoji preko stotinu vrsta grnčarije, koje pokrivaju sve aspekte života ovih ljudi.

Sa ljubavlju prema ovoj tehnici, Abdurahman Mamatimin stalno dobija inspiraciju iz svakodnevnog života, duboko integrišući izradu grnčarije sa tradicionalnom kulturom. On je inovativno razvio više kategorija proizvoda kako bi zadovoljio potrebe različitih potrošača, dajući novi život i vitalnost drevnoj umetnosti grnčarije.

