Umrla Gabi Novak

Čuvena pevačica Gabi Novak umrla je u 89. godini života, javili su danas hrvatski mediji.

Gabi Novak rođena je 8. jula 1936. u Berlinu, kao kći Hvaranina Đure Novaka i Nemice Elizabet Rajman. Detinjstvo je provela u Berlinu, a zatim na Hvaru, nakon čega se preselila u Zagreb. Tamo je završila Školu za primenjenu umetnost, smer grafika, te je kratko radila kao crtačica u Zagreb filmu, u Studiju za crtani film, prenosi Index.hr.

Krajem 1950-ih počela je nastupati, a njen prepoznatljiv glas ubrzo ju je učinio jednom od najomiljenijih pevačica tadašnje jugoslavenske muzičke scene. Repertoar joj je obuhvatao pop i džez, a več tokom 1960-ih stekla je veliku popularnost i priznanja kritike.

Tokom bogate karijere snimila je niz albuma i singlova te sarađivala s vrhunskim muzičarima. Njena umetnička dostignuća potvrđena su brojnim nagradama, uključujući više Porina – 2002. za najbolju džez izvedbu, 2003. za album godine, najbolji ženski vokal, najbolji pop album i najbolju vokalnu saradnju, a 2006. dobila je i Porin za životno delo.

Prvi brak sklopila je sa kompozitorom Stipicom Kalođerom, a nakon razvoda 1970. godine, 30. marta 1973. udala se za kantautora Arsena Dedića, koji joj je bio suprug i umetnički saradnik sve do njegove smrti 2015. godine. U braku su dobili sina Matiju Dedića, istaknutog džez pijanistu.

Gabi Novak često je nazivana prvom damom hrvatske zabavne muzike, a njena interpretacija, emotivni izražaj i umetnički standard ostavili su trajan trag u muzičkoj baštini Hrvatske i šireg regiona.

(Beta)

