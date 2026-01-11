Umro Bobi Vir, jedan od osnivača grupe Grejtful Ded

Bobi Vir (Bobby Weir), kompozitor, gitarista i jedan od osnivača rok grupe Grejtful Ded (The Grateful Dead) umro je juče u 78. godini, nakon duge borbe protiv kancera.

Mada je nedavno bilo objavljeno da je izlečen, Vir je podlegao komplikacijama izazvanim infekcijom pluća, javili su američki mediji.

U karijeri dugoj više od 60 godina Vir je stekao svetsku slavu u grupi Grejtful Ded, u kojoj je svirao ritam gitaru i pevao mnoge od njenih kantri i rok pesama.

Nakon smrti vodeće ličnosti benda, Džeri Garsije (Jerry Garcia), Vir je svirao u bezbroj grupa od kojih su najpoznatije one sa članovima bivšeg benda, nazvane Ded (Dead) i Ded end kompani (Dead & Company), a neumorno je koncertirao sve do leta 2025. kada mu je otkrivena teška bolest.

(Beta)

