Umro Bobi Vir, jedan od osnivača grupe Grejtful Ded

Mada je nedavno bilo objavljeno da je izlečen, Vir je podlegao komplikacijama izazvanim infekcijom pluća, javili su američki mediji.
U karijeri dugoj više od 60 godina Vir je stekao svetsku slavu u grupi Grejtful Ded, u kojoj je svirao ritam gitaru i pevao mnoge od njenih kantri i rok pesama.
Nakon smrti vodeće ličnosti benda, Džeri Garsije (Jerry Garcia), Vir je svirao u bezbroj grupa od kojih su najpoznatije one sa članovima bivšeg benda, nazvane Ded (Dead) i Ded end kompani (Dead & Company), a neumorno je koncertirao sve do leta 2025. kada mu je otkrivena teška bolest.
