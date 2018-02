Umro kompozitor muzike iz filmova Teorija svega i Sikario

Nagradjivani islandski muzičar i kompozitor filmske muzike Johan Johanson umro je u 48. godini.

Johanson je umro juče u Berlinu, saopštio je njegov menadžer Tim Hasom. Drugi detalji nisu objavljeni.

Nagradjen je Zlatnim globusom za najbolju originalnu muziku za film „Teorija svega“ (The theory of everything) iz 2014. godine, koja je bila nominovana i za Oskara i za nagradu Gremi (Grammy).

Bio je nominovan i za Oskara za najbolju originalnu muziku za film „Sikario“ iz 2015. godine.

(Beta)