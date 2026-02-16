Umro Robert Dival, jedan od najvećih američkih glumaca

Jedan od najvećih američkih glumaca ikada oskarovac Robert Dival, nadaleko poznat po ulogama u klasičnim filmovima Frensisa Forda Kopole "Kum" (1972), "Prisluškivanje" (1974", "Kum 2" (1974) i "Apokalipsa danas" (1979) preminio je u 95. godini, javljaju svetski mediji.

AP navodi da se radi o glumcu nenadmašne posvečenosti i raznovrsnosti što se tiče uloga.

Dival je preminuo „mirno“ u nedelju u svom domu u Midlburgu u američkoj saveznoj državi Virdžinija, navodi se u saopštenjima njegovog publiciste i njegove supruge Lusijane Dival.

„Za svet, on je bio glumac koji je dobio nagradu (američke) Akademije, režiser i pripovedač. Za mene, on je prosto bio sve“, napisala je Lusijana Dival na glumčevoj Fejsbuk stranici i dodala: „Strast koju je ulivao u svoje umeće bila je nadmašen a samo njegovom dubokom ljubavlju za likove, za dobar obrok i za okružnost pažnjom drugih“.

Takođe je napisala da je „Bob dao sve za svoje brojne likove i za istinu o ljudskom duhu koji su oni predstavljali“.

Dival je bio jedan od najznačajnijih glumaca koji su obeležili eru tzv „Novog Holivuda“, doba autorstva u američkoj kinematografiji koje je trajalo od druge polovine šezdesetih do prvih godina osamdesetih u dvadesetom veku.

Karijeru je počeo kao Bu Radli u filmu „Ubici pticu rugalicu“, 1962. godine. Stvorio je niz zapanjujućih glumačkih portreta koji su mu doneli sedam nominacija za Oskara i jednog osvojenog Oskara – za ulogu katri pevača u „Nežnom milosrđu“ (1983). Osvojio je i četiri Zlatna globusa a 2005. dodeljena mu je Nacionalna medalja za umetnost.

Uloga Toma Hejgena, suptilnog konsiljerea mafijaške porodice Korleone u filmovima „Kum 1“ i „Kum 2“ Frensisa Forda Kopole, pretvorila ga je u jednog najtraženijih glumaca u Holivudu. Pre toga je već radio sa Kopolom u njegovom prvom značajnijem filmu, „Kišni ljudi“.

Kod Kopole je ponovo igrao u „Prisluškivanju“, a onda je kod istog režisera ostvario još jednu kultnu ulogu – kao američki potpukovnik Bil Kilgor koji u paklu Vijetnamskog rata podjednako strastveno bombarduje i gaji ljubav prema surfovanju, izgovarajući rečenice poput „Čarliji (Vijetkongovci) ne surfuju“ i „Volim miris napalma ujutro“. Potonja spada u neke od najslavnijih rečenica ikada izgovorene na filmu.

Zbog svađe oko honorara, Dival je odbio da glumi u trećem delu sage o porodici Korleone, „Kum 3“.

Dival je i režirao – dokumentarce i igrane filmove, a bio je i pasionirani plesač tanga.

Četiri puta se ženio. Lućijanu Dival, rođena Pedraza, mlađu od njega 42 godine, upoznao je na snimanju filma o tangu i oženio se njome 2005. godine. Ostali su u braku do njegove smrti.

(Beta)

