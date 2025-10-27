Umro švedski glumac Bjorn Andresen

Švedski glumac Bjorn Andresen, poznat po filmu „Smrt u Veneciji“, preminuo je u 71. godini, potvrdili su danas njegovi saradnici.

Andresen je imao 15 godina kada se proslavio ulogom u filmu Lukina Viskontija, jednog od osnivača italijanskog neorealizma.

Kristina Lindstrem, autorka dokumentarca o životu švedskog glumca, rekla je da je za smrt Andresena saznala od njegove ćerke, kao i da je preminuo u subotu.

Uloga u čuvenom Viskontijevom filmu francusko-italijanske produkcije, Andresenu je 1971. godine donela slavu i epitet „najlepšeg dečaka“, ali ga je to iskustvo, kako je kasnije govorio, gurnulo u depresiju i zavisnost.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com