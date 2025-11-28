Upola skuplje ulaznica za posetioce Luvra izvan EU, Islanda, Lihtenštajna i Norveške

Vlada Francuske je podržala odluku pariskog Luvra, najposećenijeg muzeja na svetu, da od 14. januara za 45 odsto poveća cenu ulaznica za posetioce izvan Evropskog ekonomskog prostora (EU, Island, Lihtenštajn i Norveška – EEA), da bi taj muzej finansijski ojačao, ali sindikati su to osudili.

Sada ulaznica košta 22 evra, a posetici izvan EEA će plaćati 10 evra više, po 32 evra.

Povećanje je u četvrtak odobrio Upravni odbor Luvra koji se posebno nada rastu prihoda od Amerikanaca koji čine najveću grupu stranih posetilaca, a i od Kineza koji su na trećem mestu bili 2024. godine.

Luvr je prošle godine posetilo 8,7 miliona ljudi, od kojih su 69 odsto bili stranci.

U haosu posle spektakularne pljačke 19. oktobra, Luvr se nada da će od povećanja cene ulaznica ostvariti dodatnih 15 do 20 miliona evra prihoda godišnje što će utrošiti za rešavanje „strukturnih problema“ muzeja, rekla je njegova uprava za AFP.

Po nedavnom izveštaju Revizorskog suda, Luvr ima plan investicija koji ne može da finansira, posebno zbog nedostatka „prioritizacije svojih mnogobrojnih projekata“.

Pljačka 19. oktobra je istakla „neadekvatnost bezbednosnih mera“, po administrativnoj istrazi posle tadašnje krađe francuskih krunskih dragulja.

Ipak, povećanje cena je još u januaru predložila ministarka kulture Rašida Dati da bi Muzej došao do većeg prihoda. Tada je predsednik Luvra Lorans de Kar izrazio zabrinutost zbog trošnog stanja muzeja.

„Uslovi za posete i rad nisu na nivou Luvra“, rekla je tada ministarka, dodavši da će novac od povećanja cene ulaznica biti usmeren na finansiranje ogromnog projekta predsednika Emanuela Makrona za renoviranje Luvra, koji je Revizorski sud procenio na više od jedne milijarde evra.

Cena ulaznice za Luvr je u januaru 2024. godine za sve posetioce bila povećana sa 17 na 22 evra.

U ime „univerzalnog“ i „jednakog pristupa svih“ zbirkama umetničkih dela Luvra, sindikati su jednoglasno kritikovali povećanje cenu ulaznice za građane koji nisu iz EEA.

„Argument o rehabilitaciji zgrade da bi se opravdalo uništavanje dva veka univerzalizma u Luvru je neubedljiv izgovor“, izjavio je sindikat SUD.

Po najvećem sindikatu CGT, nova struktura cena će primorati stanovnike zemalja van EEA da „plate najviše da bi posetili zapušteni muzej“.

Sindikati koji redovno osuđuju manjak zaposlenih, takođe su zabrinuti zbog dodatnog tereta koji će novi sistem kategorija ulaznica nametnuti osoblju – ono će biti odgovorno za proveru nacionalnosti posetilaca.

U nedavnom izveštaju o Luvru, Revizorski sud je kazao da će građani EEA „snosili teret dokazivanja svog mesta prebivališta“, ali sindikat SUD kaže da će osoblje ipak morati da proverava odakle je značajan broj posetilaca.

I druge glavne francuske turističke atrakcije moraće da se prilagode.

Po rečima ministarke kulture Rašide Dati, nov sistem „diferencirane struktura cena“ biće primenjen 2026. godine kod „svih nacionalnih kulturnih operatera“.

Pozivajući se na ministarku, uprava Versajske palate kod Pariza je rekla za AFP da razmatra povećanje cene pojedinačnih poseta za stanovnike van EEA za tri evra, ali Upravni odbor još nije odobrio tu promenu koja bi mogla da donese 9,3 miliona evra godišnje.

Uprava druge turističke atrakcije koju je pomenula ministarka, Muzeja Orsej u Parizu, kazala je za AFP da ne planira promenu cena ulaznica.

(Beta)

