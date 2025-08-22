Uručene nagrade na Sarajevo film festivalu, takmičari iz Srbije osvojili pet priznanja

Dodelom nagrada „Srce Sarajeva“ najboljim filmovima večeras je zatvoren 31. Sarajevo film festival, a ostvarenja srpskih autora, kao i glumci i reditelji, osvojili su pet nagrada.

U takmičarsku selekciju ove godine je uvršteno 50 filmova, u četiri programa – za igrani, dokumentarni, kratkometražni i studentski film, a njih 15 je na festivalu imalo svoju svetsku premijeru.

Za nagrade se takmičilo osam srpskih ostvarenja u svim kategorijama, među kojima su „Yugo Florida“ Vladimira Tagića, „Sorella di Clausura“ Ivane Mladenović, „Vetre, pričaj sa mnom“ Stefana Đorđevića, „DJ Ahmet“, kao manjinska koprodukcija, „Slet 1988“ Marte Popivode, „Histerični napad smeha“ Matije Gluščevića i Dušana Zorića, „Kad svane“ Stefana Ivančića i „Tarik“ Adema Tutića.

Uoči dodele nagrada, članovi žirija svih takmičarskih kategorija prošetali su crvenim tepihom ispred Narodnog pozorišta.

Srce Sarajeva za najboljeg glumca osvojio je Andrija Kuzmanović, za glavnu ulogu u filmu „Jugo Florida“ Vladimira Tagića.

Za najbolju glumicu proglašena je četvorka koju čine Sara al Saleh, Alin Juhart, Mina Milovanović i Mia Skrbinac, za uloge u filmu „Fantazija“ slovenačke rediteljke Kukle.

Srce Sarajeva za najbolju režiju osvojila je Ivana Mladenović, za film „Sorella di Clausura“.

Za najbolji igrani film proglašen je „Vetar, pričaj sa mnom“ Stefana Đorđevića, koji se nakon primanja nagrade osvrnuo na proteste studenata u blokadi u Srbiji i nasilju na njima.

„Ovo Srce Sarajeva ide svim majkama dece u Srbiji koja su brutalno pretučena“, izjavio je Đorđević.

Srce Sarajeva za najbolji studentski film osvojio je „Tarik“ Adema Tutića.

Tutić je nagradu posvetio studentima u blokadi u Srbiji i prilikom njenog uručenja u vazduh podigao indeks.

Nagradu za najbolji kratki film primila je rediteljka „Zime u martu“ Natalija Mirzojan, dok je specijalno priznanje dobio „Eraserhead in a knitted shopping bag“ Lili Kos.

Srce Sarajeva za najbolji dokumentarni film osvojio je „Naše vreme će doći“ austrijske rediteljke Ivet Luker.

Organizatori su saopštili da je ove godine ustanovljena i nova Specijalna nagrada perspektive mladih, koju je festival uspostavio sa Savetom Evrope, a nagradu u toj kategoriji dobio je film „DJ Ahmet“ Georgija Unkovskog.

Specijalnu nagradu za promovisanje rodne ravnopravnosti primila je ekipa filma „Bog neće pomoći“ hrvatske rediteljke Hane Jušić.

(Beta)

