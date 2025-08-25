Vadeful: Hrvatskoj pripada ključna uloga u integraciji Zapadnog Balkana u EU

Šef nemačke diplomatije Johan Vadeful ocenio je danas da članica Evropske unije Hrvatska treba da ima ključnu ulogu u evropskoj integraciji država Zapadnog Balkana kako bi se taj proces pokrenuo sa mrtve tačke.

„Hrvatska tačno zna kakve su šanse i kakvi su izazovi. Zato se nadam da će Hrvatskoj pripasti aktivna uloga u pristupnom procesu zemalja Zapadnog Balkana“, rekao je Vadeful uoči polaska u posetu Zagrebu, prenela je agencija dpa.

Hrvatska je najmlađa članica EU – pristupila je sredinom 2013. Bivša jugoslovenska republika je i deo NATO.

Vadeful je ocenio da sa te pozicije može da bude primer zemlja Zapadnog Balkana i da gradi mostove prema zemljama u susedstvu.

Hrvatska će od pristupanja zemalja regiona imati najviše koristi, ocenio je Vadeful, ali i trpi najveću štetu od odlaganja.

Prema njegovim rečima, ujedinjena i otvorena Evropa nije samo obećanje blagostanja i bezbednosti, nego i „utvrda protiv autoritativnih pritisaka i garant stabilnosti na našem kontinentu.“

U vreme kada se svet menja, Evropa se pokazuje snažnom u jedinstvu i sa jasnom vizijom, rekao je Vadeful. Kandidatima mora da ponudi jasan put ka članstvu u EU, a na osnovu vladavine prava, osnovnih prava i reformi.

„Tamo gde nedostaje ta perspektiva, autitarne snage pokušavaju da steknu uticaj dezinformacijama, korupcijom i nasiljem. Da okrenu ljude protiv našeg evropskog projekta i stvore nove zavisnosti“, rekao je Vadeful, ne spominjući Rusiju ili Kinu.

Crna Gora je u pregovorima od 2012. i najdalje je otišla u procesu, ali datuma pristupanja još nema. EU je pregovore sa Srbijom otvorila dve godine kasnije, a sa Albanijom i Severnom Makedonijom 2022.

Brisel je Bosnu i Hercegovinu prepoznao kao kandidata za članstvo, ali pregovore još nije otvorio sa Sarajevom. Kosovo je formalno potencijalni kandidat.

Planirano je da se Vadeful u Zagrebu sastane sa hrvatskim kolegom Gordanom Grlićem Radmanom, premijerom Andrejem Plenkovićem i da održi govor na konferenciji hrvatskih ambasadora.

(Beta)

