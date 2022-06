Važi za jednog od najseksipilnijih glumaca, ali sada ogromno razočarenje (foto)

Glumac Bredli Kuper je u potpunosti promenio izgled zbog uloge u filmu „Maestro“ pa je gotovo neprepoznatljiv.

Kuper u novom Netfliksovom filmskom ostvarenju glumi američkog dirigenta Leonarda Bernštajna. Ovaj muzičar je rođen 1918. godine, a preminuo je 1990. od srčanog udara, koji je nastao kao posledica otkazivanja pluća.

Na promotivnim fotografijama objavljenim na Tvitteru se vidi Kuper kao mlađi Bernštajn, a pored njega je glumica Keri Maligan. Takođe se vidi kako Kuper izgleda dok glumi Bernštajna u zrelijim godinama.

Još se ne zna puno o „Maestru“, koji bi premijeru trebao da ima 2023. Prema IMDb-ju, reč je o „složenoj ljubavnoj priči Leonarda i Felicije, priči koja se proteže više od 30 godina – od trenutka kada su se upoznali 1946. na zabavi i nastavlja se kroz dvoje verenika, 25-godišnji brak i troje dece“.

Kuper je napisao scenario u saradnji sa Džošom Singerom, dok su producenti filma slavni reditelj Martin Skorseze i Stiven Spilberg. Snimanje je u toku, a premijera se očekuje 2023. godine.

„Kao dete sam bio opsednut dirigovanjem i vežbao sam satima. Spilberg je to znao. Pitao me je da li želim da glumim Brenštajna, a kada je pogledao „A Star Is Born“, shvatio je i da bih mogao da napišem dobar scenario“, ispričao je glumac dok je gostovao u emisiji „The Late Show with Stephen Colbert“.

From the set of MAESTRO. pic.twitter.com/y3qsYILk6P — NetflixFilm (@NetflixFilm) May 30, 2022

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.