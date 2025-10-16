Večeras otvaranje 57. BEMUS, u Kolarčevoj zadužbini Beogradska filharmonija sa Strahinjom Mitrovićem

Večeras počinju 57. Beogradske muzičke svečanosti (BEMUS), a festival otvara koncert u Kolarčevoj zadužbini Beogradske filharmonije i kontrabasiste Strahinje Mitrovića, sa dirigentom Karlom Pontijem.

Koncert će početi u 20 časova, a na programu su „Simfonijski kapričo“ italijanskog kompozitora Đakoma Pučinija i dva dela njegovog sunarodnika Nina Rote „Divertimento končertante za kontrabas i gudače“ i Svita iz baleta „La strada“.

Mladi kontrabasista Mitrović dolazi sa prestižne muzičke akademije „Gildhol“ (Guildhall) u Londonu. Ranije se školovao u Beogradu, u muzičkoj školi „Vatroslav Lisinski“.

Mitrović je tokom školovanja i nastupanja u Londonu stekao više međunarodnih priznanja, a britanska radio stanica za klasičnu muziku „Klasik FM“ (Classic FM) ga je proglasila za zvezdu u usponu i stavila na listu „30 ispod 30 (godina)“ (30 under 30).

Tokom ovogodišnjeg BEMUS-a nastupiće skoro svi nacionalni orkestri, a očekuju se koncerti Vojvođanskog simfonijskog orkestra i Simfonijskog orkestra Radio-Televizije Srbije (RTS), kao i nastupi poznatih domaćih i stranih solista, me]u kojima violiniste Maksima Vengerova i pijanista Andreja Gugnjina i Aleksandra Madžara.

Festival će zatvoriti koncert Simfonijskog orkestra i muškog hora RTS pod upravom dirigenta Srboljuba Dinića sa solistom tenorom Kvonsuom Džonom, koji će izvesti „Faust simfoniju“ mađarskog kompozitora Franca Lista, takođe u Kolarčevoj zadužbini.

BEMUS ove godine traje od 16. do 25. oktobra.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com