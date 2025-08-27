Večeras počinje Filmski festival u Veneciji, na otvaranju novi film Paola Sorentina

Međunarodni filmski festival u Veneciji večeras će otvoriti novi film italijanskog reditelja Paola Sorentina „La Grazia“.

Ovogodišnji festival je 82. po redu i ugostiće neke od najvećih zvezda Holivuda, poput Džoržda Klunija (George Clooney), Džulije Roberts (Julia) i Dvejna Džonsona (Dwayne Johnson).

Direktor festivala Alberto Barbera izjavio je da je novi Sorentinov film „neočekivan“ ako se uporedi s njegovim ranijim ostvarenjima.

Sorentino se proslavio filmom „La grande bellezza“, za koji je 2014. godine osvojio Oskara. On se na festivalu u Veneciji prvi put pojavio pre 24 godine, sa filmom „One Man Up“.

Mnoge premijere u Veneciji se kasnije nominuju za Oskare, više puta su ih i osvojili.

Glavni takmičarski program, pored novog Sorentinovog, sadrži još 20 filmova, među kojima su „Frankenštajn“ Giljerma del Tora i „Smashing Machine“ Benija Safdija (Benny Safdie).

Festival traje do subote, 6. septembra, a pre večerašnjeg otvaranja se planira i protest protiv rata u Gazi na crvenom tepihu.

(Beta)

