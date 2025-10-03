Večeras protest ispred Narodnog pozorišta u Beogradu

Narodni pokret Srbije (NPS) je pozvao na protest ispred beogradskog Narodnog pozorišta večeras u 19.00 sati povodom stupanja na snagu Pravilnika o radnoj disciplini u to ustanovi, a i studenti su najavili protest.

Potpredsednica NPS Ivana Rokvić je ocenila da vlast time „pokušava da sprovede najbrutalniji napad na slobodu umetničkog izražavanja i autonomiju kulturnih institucija u novijoj istoriji Srbije“.

U novom Pravilniku Narodnog pozorišta piše da se nepoštovanjem radne discipline smatra ako zaposleni „u obavljanju poslova pozorišta, javno, verbalno, simbolima kao i gestikulacijom izražava svoju političku ili drugu opredeljenost koja nije u vezi sa obavljanjem poslova pozorišta“.

To važi i ako zaposleni „javno saopštava političke ili druge sadržaje, zatim poziva na aktivnosti koje imaju politički karakter ili nisu vezane za obavljanje poslova pozorišta ili ističe simbole ili obeležja čije je isticanje zabranjeno zakonom“.

Rokvić je, piše u saopštenju, rekla da se tim „pravilnikom, kakav priliči autoritarnom režimu, umetnicima i zaposlenima se uvodi režim straha, kontrole i ćutanja i šalje poruka da će biti kažnjen, ućutkan ili izbačen svako ko ne misli kao vlast“.

Ona je rekla da će protest ispred Narodnog pozorišta večeras u 19.00 sati biti „glas pobune protiv pokušaja zastrašivanja, kao i ponižavanja kulturnog stvaralaštva i nasleđa i borba za pravo na slobodnu reč i profesionalni integritet“.

Rokvić je kazala da „na čelu urušavanja Narodnog pozorišta stoji nečasni Dragoslav Bokan koji, kao predsednik Upravnog odbora, predstavlja simbol partijskog kadra i brutalnu osvetu SNS-a kulturi Srbije“.

Dodala je da je Bokan „poznat po svojim govorima mržnje i uvredama“, i navela da je on „dva puta bio osuđivan“.

Ocenila je da Bokanov ostanak na toj funkciji nije samo „institucionalna sramota“, već i „direktna poruka umetnicima i građanima da je Pozorište postalo poligon za političke obračune i lične interese“, te je zato smenjivanje Bokana neophodno bez odlaganja.

Rokvić je napisala da je „jedan od ključnih krivaca za ovakvo stanje ministar kulture Nikola Selaković koji ne samo da je dozvolio, već je i aktivno sprovodio politiku centralizacije moći i gušenja autonomije kulturnih institucija s ciljem da postanu propagandne ispostave režima“, te „zato njegov mandat ostaje upamćen po ćutanju na zloupotrebe, servilnosti prema partijskim interesima i sistematskom uništavanju profesionalnih standarda u kulturi“.

Navela je da je situacija dodatno kulminirala juče kada su profesori Akademije umetnosti dali otkaze u znak protesta protiv nelegitimnog i kompromitovanog procesa upisa na Akademiju.

„Kada profesori sami napuštaju instituciju koju su gradili, jasno je da sistem više ne funkcioniše, urušavanje kulture nije incident, to je politika“, rekla je Rokvić.

Zato večeras, kako je navela, „ispred Narodnog pozorišta ne branimo samo jedno mesto i jedno ime – branimo kulturu kao javno dobro, kao prostor slobode i dostojanstva koji pripada svima nama“.

Udruženje dramskih umetnika Srbije podržalo je večerašnji protest na koji je pozvao ansambl Drame beogradskog Narodnog pozorišta zbog uvođenja pravilnika o radnoj disciplini i „u pokušaju odbrane ove institucije“.

„Pozivamo umetnike i publiku da pruže podršku kolegama u Narodnom pozorištu u Beogradu, koji su za večeras u 19 sati najavili štrajk upozorenja“, stoji u saopštenju.

Večerašnji protest podržali su i studenti u blokadi Fakulteta dramskih umetnosti (FDU) u Beogradu koji su na Instagramu pozvali na skup jer „upravo danas stupa na snagu sramni Pravilnik – dokument koji Ansambl drame odbija i odlučno odbacuje“ uz glavni zahtev za smenjivanje smena predsednika Upravnog odbora Narodnog pozorišta Dragoslava Bokana.

Zaposleni, a i javnost smatraju da Pravilnik nije u skladu sa Ustavom koji garantuje slobodu izražavanja.

(Beta)

