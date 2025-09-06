Venecija: Dobitnik Zlatnog lava film Džima Džarmuša – Otac, majka, sestra, brat

Film „Father Mother Sister Brother“ (Otac, majka, sestra, brat) američkog reditelja Džima Džarmuša (Jim Jarmusch) osvojio je večeras Zlatnog lava, glavnu nagradu na 82. Mešunarodnom filmskom festivalu u Veneciji (Mostra).

Film predstavlja istraživanje porodičnih odnosa između Nju Džerzija, Dablina i Pariza, sa poznatim glumcima među kojima su Adam Drajver (Driver), Kejt Blančet (Kate Blanchett) i pevač Tom Vejts (Waits).

Veliki favorit za glavnu nagradu bio je film rediteljke Tunisa Kauter Ben Hanije o Gazi, nagrađen je Srebrnim lavom, drugom najvišom nagradom festivala.

Njen film „The Voice of Hind Rajab“ je drama o sudbini šestogodišnje palestinske devojčice, koju su ubile izraelske snage u Pojasu Gaze u januaru 2024. godine.

Mostru, koja je počela 27. avgusta, zatvara film „Dog 51“ francuskog reditelja Sedrika Žimeneza (Cedric Jimenez).

Mostra jedan je od glavnih filmskih festivala u Evropi, uz festivale u Kanu i Berlinu.

Festival je, kao deo Bijenala u Veneciji, ustanovio grof Djuzepe Volpi (Guiseppe) 1932. godine.

Od 1932. do 1942. godine glavna festivalska nagrada Zlatni lav, nosila je ime Kup Musolini, po tadašnjem italijanskom fašističkom premijeru Benitu Musoliniju (Mussolini).

Nagrada je dobila ime Zlatni lav 1949. godine, a prvo priznanje pripalo je francuskom filmu „Manon“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com