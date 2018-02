Verski protesti u Rumuniji protiv srpskog i francuskog gej filma

Demonstranti u Rumuniji su prekinuli prikazivanje dva filma sa gej temama, od kojih jednog iz Srbije, zbog, kako su rekli, kršenja tradicionalnih vrednosti.

Kao odgovor na to, za sutra je zakazana novo prikazivanje filma „120 otkucaja u minutu“ francuskog reditelja Robena Kampilja, dobitnika Velike nagrade žirija na 70. festivalu u Kanu, 2017. godine. Prvu projekciju su prekinuli demonstranti 4. februara.

Ovaj spor pokazuje podeljenost mišljenja u Rumuniji oko homoseksualnosti, štoje teška tema u toj zemlji gde više od 85 odsto stanovnika kažu da su pravoslavci, navodi agencija AP i dodaje da je homoseksualnost dekriminalizovana u Rumuniji tek kada se pripremala da udje u EU 2002. godine.

Demonstranti su upali u bioskopsku salu 4. februara za vreme prikazivanje francuske drame o sidi „120 otkucaja u minutu“. Nekoliko dana kasnije demonstranti su prekinuli još jednu filmsku projekciju zato što po njima propagira homoseksualnost – film „Vojnici, priča iz Ferentarija“ rediteljke iz Srbije Ivane Mladenović, o vezi Rumuna i jednog zatvorenika Roma. Film je snimljen u rumunsko-srpsko-belgijskoj koprodukciji 2017.

„Postoji sukob konzervativaca i liberala u Rumuniji“, rekao je za AP Kristijan Parvulesku, dekan Nacionalne škole za političke studije i državnu upravu. On je rekao da je ono što se dešava u Rumuniji slično dogadjajima u drugim nekada socijalističkim zemljama – „Na nas utiču Madjarska i Poljska“, rekao je on.

Demonstranti su se bunili što je film „120 otkucaja..“ prikazivan u Rumunskom muzeju seljaka, zato što je rumunski seljak pravoslavac, hrišćanin.

Pevali su državnu himnu i verske pesme, nosili ikone i transparente s natpisima „Rumunija nije Sodoma“ i „Hej Soroše, ostavi decu na miru“.

Na protestu za drugi film demonstranti su svirali romsku rok muziku da nadjačaju muziku filma. Policija je pozvana da rasturi demonstrante.

Dan Grajdeanu, koji predvodi „Pravoslavno bratstvo“, smatra veruje da u tom muzeju nije trebalo da se prikazuju filmovi „niskog morala, prikazuju homoseksualnost, pedofiliju i pornografiju“.

Reditelj Kristijan Mungiu, distributer filma „120 otkucaja…“ u Rumuniji pozvao je minstra kulture i gradonačelnika Bukurešta da javno podrže film, ali za sada oni nisu reagovali. Film će sutra biti ponovo prikazan u istom muzeju.

(Beta)