Veselin Marković dobitnik nagrade Voja Čolanović za zbirku priča Crna jedra

Nagradu „Voja Čolanović“ za najbolju knjigu priča ili pripovedaka objavljenu u 2024. godini dobila je zbirka „Crna jedra“ Veselina Markovića, u izdanju beogradskog „Arhipelaga“, saopštilo je danas Srpsko književno društvo koje je ustanovilo tu nagradu.

Zbirka „Crna jedra“ se, kako je naveo žiri, od ostalih pripovedačkih zbirki iz najužeg izbora izdvojila svojom „stilsko-jezičkom besprekornošću, formalno-kompozicionom koherentnošću i tematski-motivskom intrigantnošću“.

„Sedam priča iz Markovićeve zbirke otvaraju puno prostora za čitalačka proširenja, jer se ove snažne priče o tragičnim sudbinama ljudi iz prošlosti nedvosmisleno odnose i na posrnulo savremeno društvo“, navodi se u saopštenju.

Žiri su činili pisci Jelena Lengold, Srđan V. Tešin i Vasa Pavković.

Odluka je doneta većinom glasova, a u užem izboru su se našle i knjige „Ti i ja smo bili par“ Ljubice Arsić (Laguna), „Priče o stvarnom i nestvarnom“ Filipa Davida (Laguna) i „Između trudova“ Vladimira Kopicla (Čarobna knjiga).

Nagrada koja se sastoji od plakete i novčanog iznosa biće uručena dobitniku u prvoj polovini septembra ove godine.

(Beta)

