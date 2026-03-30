Veselinovićeva izložba o skulpturama životinja

"Pravdanje statusa" izložba umetnika Marka Veselinovića, predstavljena je u Galeriji Singidunum u Beogradu, a na kojoj su prikazane skulpture životinja koje ga godinama inspirišu.

Reč je o životinjama poput bika, divokoze, jednoroga, mamuta, nosoroga, konja, kornjača..

Veselinović je rođen u Beogradu i završio je Fakultet primenjenih umetnosti, a kaže da je oduvek znao da će se time baviti.

“U svakom slučaju, oduvek sam znao da ću se baviti ovim poslom još kao klinac od tri godine sam pričao da ću biti umetnik. Retko pravim samostalne izložbe, ovo mi je treća po redu. Kada počnem uhvati me blaga panika , dok ne kreneš da radiš i dok ne dodjem do ovog trenutka i zapanjujuće je da sam potpuno miran i beskrajno srećan”, objasnio je Veselinović .

Veći deo svoje mladosti je crtao, te je došao na ideju da te crteže prebaci, kako kaže u treću dimenziju.

“ E, sad, crtiži su bili svakakvi, nije tu bilo neke teme, crtao sam prosto, je to bila moja zabava, nešto u čemu uživam. I došao do onog što sam zapravo u početku hteo, a to je da prenese moj crtež u treću dimenziju. U skupturu koju volim, inače. Volim skupture,” naglasio je on.

U svom pristupu voli to što nema konkretan plan, već u trenutku donosi odluke šta da radi.

“Ne radim skice. Znači, sve radove sam već imao u glavi i dođem i sastavim ih, praktično, “rekao je umetnik.

Istakao je da voli temu životinski svet, a to ga kako kaže uveseljava.

Oko 20 prikazanih skulptura raznih životinja izvedeno je u drvetu, metalu, koži i drugim recikliranim materijalima.

(Beta)

