Vilem Dafo održao najposećeniji masterklas ne Sarajevo Film Festivalu

Višestruko nagrađivani američki glumac Vilem Dafo (Willem Dafoe) zatvorio je danas Masterklas program na Sarajevo Film Festivalu najposećenijim obraćanjem na toj smotri.

Dafo je, u prepunoj sali Bosanskog kulturnog centra, publici govorio o svom karijernom usponu i radu sa svetski poznatim rediteljima, poput Martina Skorsezea i Dejvida Linča, dok je razgovor vodio filmski kritičar i reditelj Nil Jang (Neil Young).

Jang je izjavio da je Dafo poslednji put bio na Sarajevo Film Festivalu 2000. godine, na šta je glumac rekao da su i festival i grad tada bili “znatno drugačiji” nego danas.

Dafo je, o počecima u radu i preseljenju u Njujork rekao da ga je ono politički i profesionalno radikalizovalo.

“Tada dosta ljudi nije bilo školovano za bavljenje umetnošću. Postojala je neka amaterska ljubav i zajednica ljudi, koja nikada nije bila karijerno orijetnisana, već je kultivisala određenu mladalačku energiju”, rekao je on o radu u jednom njujorškom pozorištu.

Dafo je govorio i o nekim od svojih najpoznatijih scena, u filmovima poput “Nosferatu”, “Platun” (Platoon), “Wild at Heart”, “Poslednje Hristovo iskušenje” i drugih.

Na pitanje da li gleda svoje stare filmove, Dafo je izjavio da ga isečci iz njih podsećaju na životne okolnosti u kojima se nalazio tokom njihove produkcije.

“Kad vidim film, vrlo se jasno sećam njegove produkcije. Kada vidim isečak (iz nekog filma), to me vrati u određen period svog života”, rekao je on.

Na pitanje koja uloga je najviše uticala na njega, Dafo je rekao da je najviše zalaganja verovatno tražila uloga Isusa Hrista u filmu “Poslednje Hristovo iskušenje” Martina Skorsezea.

Dafo će na festivalu primiti i nagradu “Počasno Srce Sarajeva”, koju su pre njega primili glumac Rej Vinston (Ray Winstone) i reditelj Paolo Sorentino.

(Beta)

