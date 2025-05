Više od 80 ostvarenja na repertoaru 18. Međunarodnog festivala dokumentarnog filma

Program ovogodišnjeg Međunarodnog festivala dokumentarnog filma „Beldocs“ predstavljen je danas, a na repertoaru je više od 80 filmova iz celog sveta, dok je poseban fokus na biografskim dokumentarnim filmovima.

Organizatori su na konferenciji za medije u Evropskoj kući u Beogradu najavili da će na ovogodišnjem festivalu, koji se održava od 21. do 27 maja, veliki broj filmova biti prikazan premijerno.

Film koji će otvoriti festival je ostvarenje „Restauracija, ili, san i java stare garde“ Želimira Žilnika.

On je putem video obraćanja kazao da se raduje regionalnoj premijeri tog filma koji je opisao kao hibridni, pošto je istovremeno i dokumentarni i igrani.

U okviru srpskog takmičarskog programa učestvuje 12 ostvarenja, a među njima je film „Crni Ljubivoje“ Predraga Velinovića.

On je na konferenciji kazao da je film zapravo portret glumca Ljubivoja Tadića, prvaka drame Narodnog pozorišta.

„Ovaj film je portret jedne osobe, ali i slika društva u kom je on živeo. Pokušao sam da predstavim svet onako kako ga je Ljuba video“, rekao je Velinović.

Desetominutni film „Biang Biang Ekspres“ mladog autora Nikole Stojanovića sniman je u Kini.

„Mi smo to ekspresno snimali, a tema su nudle. Ispratili smo ceo proces proizvodnje pa sve do trenutka kad se to jelo služi u restoranu“, kazao je Stojanovića.

Film „Bila sam umetnica“ Eme Teokarević takođe je deo takmičarskog programa, a po njenim rečima tema je položaj vizuelnih umetnika u Srbiji.

„Ne treba da se romantizuje priča o siromašnom umetniku geniju, već treba pomoći umetniku“, kazala je autorka.

Biografski film o muzičaru Vladi Divljanu kreirao je Marko Đorđević od autentičnim snimaka koje je Divljan zabeležio u kombinaciji sa animacijama.

„Te animacije predstavljaju njegov unutrašnji svet. Ovaj film nije muzički, već je Divljajnov portret, mali intimni film“, kazao je Đorđević.

U domaćem takmičarskom programu učestvuju i ostvarenja „Epilog“, „Grand prize“, „Gvozdene kapije“, „Inventar“, „Ko će pokucati na vrata mog doma“, „Skriveno u lišću“, „Kada je zazvonio telefon“ i „Krila i tlo“.

Teme kojima se ostali filmovi bave uključuju obrazovanje, odnos ljudi i životinja, društvo, biografske priče, umetnost i muziku, nauku i tehnologiju, istorijske perspektive, kao i duhovite i posmatračke filmske eseje o svakodnevici.

Program je dostupan na sajtu festivala.

„Beldocs“ je prvi put održan 2008. godine.

(Beta)

