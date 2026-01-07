Vorner bros ponovo odbio ponudu Paramaunta i poručio akcionarima da se drži Netfliksove ponude

Holivudski filmski studio Vorner bros ponovo je danas odbio ponudu za preuzimanje koja mu je došla od filmskog studija Paramaunt, i poručio akcionarima da se drže rivalske ponude Netfliksa.

Rukovodstvo Vornera više puta je odbijalo ponude Paramaunta, kompanije u vlasništvu Skajdensa, i pre samo nekoliko sedmica je pozvalo akcionare da podrže prodaju studija i njegovih striming platformi Netfliksu za 72 milijardi dolara.

Paramaunt koji namerava da izvede takozvano neprijateljsko preuzimanje, pokušao je da svoju ponudu učini prihvatljivijom: nudi Vorneru 77,9 milijardi dolara – i hoće da preuzme celu tu kompaniju.

Vorner Bros – Diskaveri, što je pun naziv, saopštio je danas da je njegov upravni odbor procenio da Paramauntova ponuda nije u najboljem interesu te kompanije i njenih akcionara, i ponovio da se valja držati ponude Netfliksa.

Paramaunt za sada ne reaguje na saopštenje Vornera, a njegova neprijateljska ponuda i dalje je na stolu.

Netfliks želi da kupi samo studio, televiziju i striming platforme. Paramaunt hoće celu kompaniju, u čijem vlasništvu su i medijske mreže poput Si-En-Ena (CNN) i Discovery.

Koja god se opcija ostvari, spajanje će potrajati više od godinu dana, i doneti dugotrajan nadzor tela za zaštitu konkurencije. S obzirom na veličinu i potencijalni uticaj, gotovo izvesno će se uključiti Ministarstvo pravde SAD koje može da tuži radi sprečavanja transakcije ili da zatraži izmene. Moguć je i angažman antritrast tela u drugim zemljama sveta koja mogu osporiti ovo spajanje ogromnih kompanija.

Očekuje se i upliv politike, jer je i predsednik SAD Donald Tramp dao izjavu bez presedana: da će se lično umešati.

Biznis grupe i kompletna američka šou-biznis industrija pozivaju na uzbunu povodom obe konkurentske ponude.

Danas se Antitrast odboru Kongresa SAD obratilo udruženje Sinema junajted koje predstavlja 60.000 bioskopa širom sveta, da izrazi „duboku zabrinutost“ zbog Netfliksove ponude, jer bi, kako smatraju, to moglo da naudi posetiocima bioskopa i ljudima koji u bioskopima rade, jer se Netfliks oslanja na svoju striming onlajn platformu na internetu.

„Ništa manje zabrinjavajuća“ je i Paramauntova ponuda, tvrdi Sinema junajted, upozoravajući da bi posledice dalje konsolidacije tog sektora mogle dovesti do gubitaka radnih mesta i manje raznovrsnosti u pravljenju filmova.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com