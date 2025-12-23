Vreme: Trodnevni štrajk upozorenja u Narodnom pozorištu u Begradu

Od utorka do četvrtka sindikati Drame, Baleta i Muzičkih umetnika Narodnog pozorišta održaće štrajkove upozorenja, objavljeno je večeras na sajtu nedeljnika „Vreme“.

Članovi Sindikata Baleta i glumačkog sindikata Singlus su večeras u foajeu zgrade publici pročitali svoje zahteve: smenjivanje ministra kulture Nikole Selakovića, Uprave Narodnog pozorišta i Upravnog odbora, i poboljšanje radnih uslova.

Sutra će na ovom istom mestu štrajk upozorenja imati sindikati Baleta i Muzičkih umetnika, a ispred Scene „Raša Plaović“ glumački sindikat.

Na toj sceni biće premijera predstave „Gospođa Olga“ u koprodukciji Narodnog pozorišta u Beogradu i Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banja Luci, te se očekuje da će na premijeri biti i predsednik Upravnog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu Dragoslav Bokan koji će, „ulazeći u salu, imati prilike da čuje zahteve štrajkača među kojima je i njegova ostavka“, piše na sajtu „Vremena“.

U četvrtak sindikati sva tri ansambla Narodnog pozorišta zajedno će u foajeu Scene „Raša Plaović“ održati štrajk upozorenja.

