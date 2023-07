Za EXIT 2024 se u samo 10 dana registrovalo preko 17.000 fanova!

Ovogodišnji EXIT posetioci poručili su javno da će se na festival vraćati svake godine, a sada je više od 17.000 fanova to definitivno potvrdilo! Ova velika i sjajna skupina najvernijih Exitovaca, koja čini trećinu dnevnog kapaciteta Petrovaradinske tvrđave, registrovala se za kupovinu ograničene količine prvih ulaznica za izdanje 2024, po specijalnim uslovima i najboljim cenama. Ovim su, u periodu od samo 10 dana – od 11. do 21. jula – posetioci sa skoro svih tačaka planete pokazali veliku želju da ponovo dođu na Petrovaradinsku tvrđavu i još jednom izrazili ljubav prema Exitu.

EXIT 2024 biće održan od 11. do 14. jula na magičnoj Petrovaradinskoj tvrđavi, a pored tradicionalno velikog broja fanova iz Srbije i zemalja regiona – Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Severne Makedonije, Crne Gore – najveći broj zainteresovanih posetilaca doći će iz Turske, Holandije, Nemačke, Velike Britanije, SAD, Austrije, Rusije, Francuske, Švajcarske, Španije, Grčke, Italije, Rumunije, Bugarske…

Posebno raduje što će u Novi Sad stići i gosti iz dalekih zemalja, poput Indije, Izraela, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Meksika, Maroka, Brazila, Kipra, Perua, Kostarike, Omana, Šri Lanke, Tunisa, Kine, Tajlanda, Egipta, Čilea. Na spisku registrovanih za EXIT 2024 su čak i fanovi sa Barbadosa, Mauricijusa, iz Singapura, Trinidada i Tobaga, Vijetnama, Novog Zelanda… Istinskim festivalskim fanovima ništa nije predaleko! U znak zahvalnosti za posvećenost i lojalnost Exitu, njima će biti poslat specijalan link, putem koje će festivalske ulaznice moći da kupe po najpovoljnim cenama.

Svi oni koji u međuvremenu donesu odluku da je EXIT sledeće godine nezaobilazan – moći će da kupe festivalsku ulaznicu po početnoj promotivnoj ceni. Više informacija o zvaničnom početku prodaje biće objavljeno uskoro.

Veliko interesovanje za EXIT 2024 dolazi dok se utisci sa nedavno završenog izdanja i dalje sabiraju i sležu. Dogodila su se četiri čarobna dana na Petrovaradinskoj tvrđavi. Počevši od prvog ikad otvaranja festivala iz svemira, zvezde su se poklopile za nesvakidašnje izdanje, uz ponovno, emotivno okupljanje sa bendom The Prodigy i Skrillexom, dva all-female koncepta na dve najveće bine sa Ninom Kraviz, Indirom Paganotto, Amelie Lens, Senidom, Mimi Mercedez, Sajsi MC i drugim, ali i proslavu 50 godina hip hopa sa najvećom rep grupom svih vremena Wu-Tang Clan! mts Dance Arena zablistala je i ove godine, uz opravdanu reputaciju hrama elektronske muzike, koju su, pored moćnih techno žena, slavili i Eric Prydz, Hot Since 82, Vintage Culture, CamelPhat, Agents Of Time i brojni drugi.

I dalje, najveći utisak ovogodišnjeg izdanja je da je više od 200.000 fanova – najsjajnijih zvezda – obasjalo Petrovaradinsku tvrđavu, ujedinjeni u porukama ljubavi i slobode. EXIT tim se od srca zahvaljuje svima koji jedva čekaju naredno festivalsko izdanje.

(Beta)

