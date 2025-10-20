Za Leskovac, prestonicu kulture 2026. ukupno 565 miliona dinara

Grad Leskovac je danas i zvanično proglašen za Prestonicu kulture Srbije za 2026, a zahvaljujući čemu će u niz projekata i programa biti ukupno uloženo 565 miliona dinara, rečeno je u Leskovcu.

U tom gradu je Vlada Srbije održala posebnu sednicu nakon koje je predstavljen projekta „Leskovac – prestonica kulture 2026“.

Ministarstvo kulture je obezbedilo 300 miliona dinara, Grad Leskovac dodatnih 100 miliona dinara dok će, kako je kazao ministar kulture Nikola Selaković biti uzet i kredit od Banke za obnovu i razvoj u vrednosti od 165 miliona dinara.

Posebna sednicu Vlade je prvi put održana u Leskovcu dok je premijer Đuro Macut kazao da je izuzetno važno posvetiti pažnju ovom gradu i njegovom kulturnom razvoju.

Macut je kazao da je inicijativa „Prestonica kulture Srbije“ zamišljena kao platforma za unapređenje kulturnih manifestacija, podršku kulturnoj infrastrukturi i osnaživanje kulturnih aktivnosti u manjim gradovima.

Istakao je da je cilj da se kulturni događaji prestanu smatrati isključivo privilegijom velikih gradova poput Beograda, Novog Sada ili Niša, već da, kako je naveo, svi delovi Srbije imaju priliku da postanu domaćini značajnim kulturnim dešavanjima.

Takođe je naglasio da će Vlada nastaviti sa politikom ravnomernog razvoja svih delova Srbije, te dodao da će sednice Vlade u različitim gradovima postati standard u njegovom mandatu.

U Leskovcu će Doma vojske, putem rekon sgtrukcije4 biti pretvoren u multifunkcionalni kulturni centar, a biće izvršena i adaptacija konferencijske i izložbene sale Narodnog muzeja.

Taj grad će, kako je najavljueno, dobiti i spomenik kralju Milanu Obrenoviću.

(Beta)

