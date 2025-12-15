Za Pesmu Evrovizije 2026. učestvovaće 35 zemalja, pet bojkotuje zbog učešća Izraela

Za Pesmu Evrovizije će se u maju iduće godine u Beču takmičiti predstavnici javnih televizija 35 zemalja, pošto je pet RTV-kuća objavilo da će bojkotovati to takmičenje zbog učešća predstavnika Izraela, objavila je danas Evropska Radiodifuzna unija (EBU), organizator tog takmičenja.

Javne televizije Holandije, Islanda, Irske, Slovenije i Španije su objavile da će bojkotovati to takmičenje. Odluka RTV Irske je bitna jer je ona jedna najstalnijih i najistaknutijih učesnica i sa Švedskom drži rekord po broju pobeda.

Pobednik takmičenja 2024. Nemo iz Švajcarske je pretio da će vratiti pobednički trofej zato što će Izraelu biti dozvoljeno da se dogodine takmiči.

EBU je nedavno dozvolila Izraelu da se takmiči uprkos protestima zbog njegovog rata s palestinskim Hamasom u Gazi i navoda da je Izrael na Pesmi Evovizije manipulisao glasanjem u prilog svojih takmičara.

Bugarska, Moldavija i Rumunija se 2026. vraćaju na Pesmu Evrovizije pošto ranijih godina nisu učestvovale iz umetničkih ili finansijskih razloga.

Ove godine je učestvovalo 37 zemalja, a pobedio je predstavnik Austrije Džej Džej.

Pesma Evrovizije ima više od 100 miliona TV-gledalaca svake godine i jedan je od najgledanijih TV-programa na svetu. To takmičenje je poslednje dve godine bilo poremećeno uticajem rata u Gazi – bilo je demonstracija ispred mesta održavanja, a organizatori su bili primorani da zabrane uobičajeno mahanje zastavama u sali tokom nadmetanja pevača.

Bojkot uoči 70. godišnjice Pesma Evrovizije je jedna od najvećih kriza tog takmičenja u vreme kada su društvene mreže odvukle deo njegovih TV-gledalaca.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com