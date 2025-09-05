Za svećnjak dinastije Obrenović 28 hiljada evra

Ministarstvo kulture Sebije je danas na onlajn aukciji nemačke kuće „Šlos Ahlden“ („Schloss Ahlden“) za 28.000 evra kupilo srebrni svećnjak s dvora dinastije Obrenović iz 19. veka.

Svećnjak s pet kraka u Ampir stilu načinjen je u Beču 1817. godine od srebra finoće 13 Lota i delo je zlatara Antona Kola. Donji deo je u obliku skulpture grčke boginje pobede Nike, a na postolju je grb Srbije. Visok je 78 santimetara i težak osam kilograma.

„Reč je o do sada najvećem predmetu od srebra koji je pripadao srpskom dvorskom mobilijaru“, saopštio je ministar kulture Nikola Selaković i dodao da će svećnjak biti u Istorijskom muzeju Srbije.

(Beta)

