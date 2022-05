Za tri nedelje smršala 7 kg: Kim Kardašijan učinila sve da se uvuče u haljinu Merilin Monro

Ili haljina Merilin Monro ili ništa. Kim Kardašijan bila je odlučna u nameri da se na Met Gali 2022. pojavi u kultnoj toaleti legendarne filmske glumice. a da li je ostvarila svoj cilj?

Nagađanja i to pre svega pretpostavke njenih obožavalaca su se ostvarila. TV zvezda Kim Kardašijan šetala je crvenim tepihom Met Gale u nezaboravnoj svetlucavoj haljini koju je Merilin Monro nosila 19. maja 1962. godine na proslavi 45. rođendana tadašnjeg američkog predsednika Džona F. Kenedija. „Srećan rođendan, predsedniče“, pevala je glumica pre 60 godina, „Bravo, Kim“, govori mnogi danas uticajnoj ženi svetskog šou-biznisa.

Istorijska haljina čuvene plavuše Holivuda bila je odgovor Kim Kardašijan na ovogodišnju temu Met bala „Pozlaćeno doba“. Sudeći prema modnim kritikama njenog stajlinga, izbor joj se ove godine pozlatio.

Pet miliona i sedam kilograma manje na Kim Kardašijan

Da je bilo lako obući haljinu Merilin Monro, nije.

„Ovo je haljina Merilin Monro. Stara je 60 godina. Imala sam ideju da je obučem i probam. Došli su naoružani stražari sa rukavicama. Probala sam je i nije mi odgovarala. Morala sam da smršam više od sedam kilograma. Bila sam odlučna da je obučem“, rekla je Kim Kardašijan na crvenom tepihu Met Gale.

Kako bi imala odgovarajuću liniju za kultni komad odeće, Kim tri nedelje nije jela šećere i ugljene hidrate. A kako bi izgledom što više podsetila na Merilin, ofarbala je kosu u plavo.

Kim je još ranije ispoljavala želju da izgledom oponaša najpoznatije zvezde u istoriji, među kojima se Šer izdvaja kao njena omiljena.

Pratilac Kim Kardašijan na njuorškoj ceremoniji bio je njen dečko Pit Dejvidson, sa kojim je nedavno debitovala na crvenom tepihu u Vašingtonu.

Šta treba da znate o kultnoj haljini?

Haljina koju je Merilin Monro nosila 1962. kreirana je po skici Boba Makija, a izradio ju je kostimograf Žan Luj. Toaletu krasi čak 6.000 kristala. Glumica ju je navodno platila 1.440 dolara, a haljina je zatim prodata na aukciji 1999. za milion dolara, piše „Vog“.

Njen naredni vlasnik postao je Muzej „Ripley’s Believe It Or Not“ koji ju je 2016. otkupio za 4.8 miliona dolara i čuvao pod posebnim uslovima: na temperaturi od 68 stepeni i vlažnosti vazduha od 40 do 50 procenata. Fotografi su prošlog meseca zabeležili kako čuvari iznose haljinu iz muzeja, Kim je zatim na nedavnoj premijeri „Kardašijanovih“ izjavila da možda ipak neće moći da obuće legendarni model, a u intervjuu za „Vog“ otkrila je da je ideju o stajlingu za Met Galu 2022. dobila prošle godine, upravo na ovoj svečanosti.

U poređenju sa njenim prošlogodišnjim stajlingom na Met Balu, gde se pojavila u crnom modelu „Balensijage“ potpuno pokrivena, njeno ovogodišnje modno izdanje je daleko svedenije. Da li vam se više dopada?

