Zagrebački indi rok bend Lika Kolorado sutra prvi put u Beogradu

Bend iza sebe, za devet godina postojanja, ima tri albuma, a čine ga frontmen Filip Riđički, poznat po ulozi Kipa seriji „Crno-bijeli svijet“, kao i gitarista Vanja Senčar, basista Branimir Kuruc i bubnjar Pavle Gulić.

Veče kao predgrupa u 21.00 otvara bend VHS Stereo, dok će se Lika Kolorado beogradskoj publici predstaviti u 22.00.

Ulaznice su dostupne u Zappa Baru, kao i onlajn putem platforme Tickets.rs.

Ovom svirkom regionalni muzički portal Balkanrock počinje obeležavanje 20 godina postojanja, kroz seriju koncerata i specijalnih događaja tokom 2026. godine.

„Očekivanja glede koncerta su da ćemo dati sve od sebe i ćakulati sa publikom pre i posle. Volim Beograđane, uvek me nasmiju, ne, ozbiljno, vi imate smisao za humor, neki šarm, ne znam. Imate i odlične bendove, pa ako u gradu sa tolikim talentom publika ima volje i za nas, to je baš lepo“, rekao je Riđički za Balkanrock uoči koncerta.

