Završen 57. BEMUS, nastupili Simfonijski orkestar i hor RTS

Beogradske muzičke svečanosti (BEMUS) završene su večeras nastupom Simfonijskog orkestra i hora Radio-televizije Srbije (RTS), koji su u Kolarčevoj zadužbini izveli “Faust” simfoniju Franca Lista.

Pod upravom dirigenta Srboljuba Dinića, orkestar i muški hor su izveli to delo uz solistu Kvonsua Džona i time zatvorili ovogodišnji festival, koji je okupio više poznatih mlađih i starijih zvezda klasične muzike, ali i džeza, iz naše zemlje i inostranstva.

Tenor Kvonsu Džon, koji će izveo solističku deonicu završnog dela simfonije, školovao se u Južnoj Koreji i Nemačkoj, a on je sa simfonijskim orkestrom i horom RTS i ranije sarađivao.

Listova “Faust” simfonija je jedno od njegovih poznatijih orkestarskih dela, kao i jedno od retkih u njegovom opusu koje nema klavirsku deonicu.

