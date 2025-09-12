Završnica međunarodnog muzičkog kampa Ethno Srbija 2025.

U završnici međunarodnog muzičkog kampa Ethno Srbija 2025. koji se održava u Beogradu od 7. do 16. septembra biće održana dva koncerta, saopštio je organizator, Muzička omladine Beograda.

Ethno Srbija 2025. kao deo globalnog programa Ethno pod okriljem Jeunesses Musicales International (JMI) sutra će održati dnevni koncert „namenjen širokoj publici i porodicama koje žele da iskuse zvuke tradicionalne muzike iz Srbije, Belgije, Švedske, Grčke, Rusije, BiH, Bugarske i romske muzičke tradicije, u originalnim aranžmanima mladih učesnika kampa“, navodi se u sapštenju.

Dodaje se da je ulaz slobodan za taj koncert koji počinje u 13.00 u Evropskoj kući.

Završni koncert Ethno Srbija kampa, na kojem će biti izveden kompletan zajednički program pripremljen tokom deset dana rada, biće održan u ponedeljak, 15. septembar u 20.00 u UK Parobrod.

Ulaz je dobrovoljna donacija u iznosu po sopstvenom, kojom se podržava nastavak ovog programa u Srbiji, navodi se u saopštenju.

Ethno je međunarodni program posvećen očuvanju i savremenoj interpretaciji nematerijalnog kulturnog nasleđa kroz muziku. Pokrenut 1990. godine, Ethno danas funkcioniše u više od 45 zemalja širom sveta i okuplja stotine mladih muzičara godišnje.

Program se zasniva na međukulturnoj razmeni, neformalnom obrazovanju i metodi „peer-to-peer“ učenja, koji podstiče učesnike da dele i zajednički obrađuju tradicionalne melodije iz svojih kultura.

Ethno Srbija, pokrenut 2024. godine, predstavlja doprinos međunarodnoj etno zajednici, ali i snažnu platformu za afirmaciju Srbije kao otvorenog prostora za umetničku saradnju, mobilnost i interkulturalni dijalog.

Kamp okuplja učesnike iz različitih zemalja koji kroz zajednički boravak i rad pripremaju originalan koncertni program zasnovan na muzičkim tradicijama svojih zajednica, dodaje se u saopštenju.

