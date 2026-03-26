Zbog izjava o pedofiliji hrvatskom pesniku oduzeta nagrada, oglasilo se društvo književnika

Društvo hrvatskih književnika je večeras saopštilo da osuđuje izjave svoga člana, književnika Milka Valenta u prilog pedofilije, ali da je neprihvatljivo oduzeti mu nagradu zbog pristiska medija i dela javnosti.

Upravni odbor društva tako je reagovao na jučerašnju odluku organizatora glavne hrvatske pesničke nagrade „Goranovo proleće“ da Valentu (78) zbog stavova o pedofiliji oduzme nagradu za životno delo, dve sedmice pošto mu je dodeljena.

Valent je u intervjuu za časopis „Artikulacije“ rekao 2022. godine da „korumpirani naučnici i lekari, baš kao i neobrazovani svetski puk, osuđuju javno u medijima pedofiliju kao bolest, verovatno da ne bi izgubili posao“.

„Jadno, tužno, ružno“, rekao je Valent koji je kritikovao kažnjavanje osoba koje distribuiraju ili poseduju dečju pornografiju i to rečima da se takva dela „kažnjavaju čak kaznom zatvora“, prenela je agencija Hina. On je dodao da „u prirodi ljudi, dakle sisara, posebno starijih, postoji žudnja da polno opšte s mlađima“, a izjavio je i da je pedofilija „prirodna seksualna orijentacija“.

Društvo hrvatskih književnika je saopštilo da „osuđujući etički neprihvatljive Valentove izjave o pedofiliji“, ono ipak „smatra neprihvatljivom praksu naknadnog oduzimanja jednom dodeljene književne nagrade“ koje „pokazuje neozbiljnost i neprofesionalnost komisije koja je dodelila nagradu, čime se narušavaju ugled, verodostojnost i autoritet Goranovog proleća kao jedne od najstarijih književnih manifestacija u Hrvatskoj“.

„Goranovo proleće“ je u sredu uveče objavilo da je opozvalo nagradu Valentu za ukupan doprinos hrvatskom pesništvu zbog njegovih izjava i stavova o pedofiliji.

Iz Goranovog proleća su sinoć objavili da „žiri i odbor, moguće pogrešno, nisu građansku osobu laureata preterano propitivali“, ali da su posle uvida u intervju iz 2022. odlučili da promene odluku i oduzmu mu nagradu.

Ministarka kulture i medija Nina Obuljen Koržinek je danas ocenila da je ispravna odluka organizatora „Goranovog proleća“ jer iako se radi o pesniku velikog opusa koji je dugo na sceni i član je svih strukovnih udruženja, a bio je nagrađivan i ranije, „skandalozne su izjave koje je izneo“.

Ona je istakla da s takvom „skandaloznom situacijom“ ne bi bilo dobro da se povezuje „Goranovo proleće“ koje kao manifestacija koja nagrađuje najvrsnije pesnike postoji od 1964. godine.

Nagrada je nazvana u spomen na pesnika i književnika Ivana Gorana Kovačića (1913-1943) hrvatsko-jevrejskog porekla koji je, iako bolestan od tuberkuloze, zbog svoje savesti stupio u Partizanski pokret da bi javno dao primer antifašizma.

Digao je glas protiv masovnih zločina Ustaša nad Srbima, a ubili su ga Četnici u istočnoj Bosni gde je došao da iza linije fronta pomogne svom bolesnom prijatelju Simi Miloševiću (1896-1943), lekaru, učesniku Narodnooslobodilačke borbe i članu Izvršnog odbora Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ).

(Beta)

