Žika Šarenica: Sanjam da ugostim najvećeg vola Srbije! (video)

Na dan kada je njegova kultna emisija „Žikina Šarenica“ osvanula na novoj televiziji, voditelj Živorad Nikolić otkrio je za Sputnjik sve detalje novog jutarnjeg zabavnog programa, šta je bilo presudno da uplovi u političke vode, ali i koga bi, da je u prilici, prvo ugostio u studiju — Putina ili Trampa.

Žika, koji iza sebe ima skoro četiri decenije novinarske karijere, podelio je sa nama utiske o svom „nasledniku“ Slobodanu Šarencu, šta bi izmenio na medijskoj sceni Srbije, ali nam je i otkrio da li će Beograd postati šareniji sa njegovim ulaskom u gradsku vlast.

Na pitanje kako, kao profesor ruskog jezika, ocenjuje vokabular i akcenat predsednika Vučića kada sa delegacijama iz Rusije priča na njihovom maternjem jeziku, Nikolić je odgovorio: „Ma on je čovek fenomen. Ja mu čestitam. On je zaista za kratko vreme uspeo da veoma dobro savlada ruski jezik i da se oslobodi nekog straha. On bolje govori nego neki od nas koji su završili fakultete, studirali ruski jezik“.

(Sputnjik)