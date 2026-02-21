Zlatnog medveda Berlinala osvojio film Žuta slova, nemačkog reditelja Ilkera Čataka

Zlatni medved za najbolji film na 76. Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu (Berlinale), dodeljen je ostvarenju "Yellow Letters" (Žuta slova) nemačkog reditelja Ilkera Čataka (Catak), koji govori o turskom filmskom reditelju i njegovoj supruzi glumici kojima je iznenada zabranjen rad zbog njihovih političkih stavova.

Snimljen u Nemačkoj, film je osvojio glavnu nagradu na kraju ceremonije obeležene sukobom na Bliskom istoku i političkom ulogom filma, preneli su francuski mediji.

Srebrni medved, za najbolju glumačku ulogu, dodeljen je nemačkoj glumici Sandri Hiler (Hueller) za ulogu u filmu „Rose“, crno-beloj drami austrijskog reditelja Markusa Šlajncera (Schleinzer).

Za Zlatnog medveda ove godine su se takmičila 22 filma.

Festival, koji se zvanično završava sutra, obeležila je ove godine polemika o Pojasu Gaze i politici u kinematografiji.

Filmski festival je 17. februara pozvan da zauzme stav protiv Izraela, zbog postupanja sa Palestincima, nakon objavljivanja otvorenog pisma koje je potpisalo 80 glumaca i reditelja, uključujući Havijera Bardema (Javier) i Tildu Svinton (Swinton).

U pismu grupe „Filmski radnici za Palestinu“ osuđuje se ćutanje Berlinskog filmskog festivala o genocidu nad Palestincima.

Potpisnici navode da su „zapanjeni kontinuiranim postupcima organizatora festivala u cenzurisanju umetnika koji se protive tekućem genocidu koji Izrael čini nad Palestincima u Gazi, kao i ključnom ulogom nemačke države u njenoj podršci Izraelu“.

Potpisnici se identifikuju kao „bivši i sadašnji učesnici Berlinala“.

Tilda Svinton je prošle godine nagrađena počasnim Zlatnim medvedom, a i tada je osudila „nečovečnost počinjenu pred očima svih“.

Kontroverza proizilazi iz konferencije za novinare žirija na otvaranju Berlinala, 12. februara.

Kada je upitan o stavu festivala o Izraelu i Pojasu Gaze, predsednik žirija, nemački reditelj Vim Venders (Wim Wenders) je rekao da bi film trebalo da „ostane van politike, kojoj je on antiteza“.

Šokirana i zgrožena tim odgovorom, indijska spisateljica Arundati Roj je sledećeg dana saopštila da otkazuje prisustvo na festivalu.

Direktorka festivala Triša Tatl (Tricia Tuttle) pokušala da okonča kontroverzu, tvrdeći da „umetnici mogu da ostvare svoje pravo na slobodu izražavanja, na bilo koji način koji žele“.

„Ne bi trebalo da očekujemo od njih da komentarišu svako političko pitanje koje im se predstavi, osim ako to ne žele“, dodala je ona.

Zbog svoje istorijske odgovornosti u Holokaustu, Nemačka je jedan od glavnih pristalica Izraela, što je izazvalo značajne kritike, posebno u vezi sa situacijom u Pojasu Gaze.

(Beta)

