Znate li koliko Konstrakta ima godina i šta tačno znači njeno umetničko ime: Iznenadićete se

Ana Đurić, celom svetu poznatija kao Konstrakta, dovela je Srbiju do finala Evrovizije.

Naša predstavnica trenutno ima 43 godine, a u oktobru će napuniti 44.

Mnogi su oduševljeni njenim mladolikim izgledom i mladalačkim duhom, a nedavno su u javnost isplivale njene stare fotografije, te su se samo nizali komentari kako se umetnica minimalno promenila.

I njeno umetničko ime Konstrakta intrigira mnoge, a Ana je zapravo u više navrata odgonetnula kako je došla do pseudonima koji spaja racionalno i emotivno u jednom i pod kojim se predstavlja.

– Ah. Već sam i zaboravila. Sa jedne strane, nešto sam mnogo brojala slogove, stihove i pravila neke nove reči, konstruisala, to mi je bilo interesantno. To više ne radim. A sa druge, u to vreme sam studirala arhitekturu i na predmetu Istorija umetnosti, koji je predavao profesor Šuvaković, pričalo se o konstruktima, pre svega društvenim. Pa sam ceo svet i sve fenomene gledala kao konstrukt. I sebe, i pesme. Eto, nema misterije – rekla je Ana svojevremeno za „42magazin“.

Dakle, za sve one koji se pitaju kako Konstrakta od Ana, umetnica je sama dala odgovor.

Za one koji ne znaju, Ana Đurić, odnosno Konstrakta, široj javnosti postala je poznata najpre kroz bend „Zemlja gruva“, a na samom početku karijere izgledala je i potpuno drugačije.

Kasnije nastavlja karijeru pod umetničkim imenom i veoma brzo stiče simpatije publike. Ipak, simpatije i van granica Balkana stekla je upravo zahvaljujući pesmi „In Corpore Sano“, a njena slava došla je čak i do Amerike, te su o njoj izveštavali brojni svetski mediji.

Sada svi nestrpljivo čekamo finale u kom će „odmeriti snage“ sa Belgijom, Republikom Češkom, Azerbejdžanom, Poljskom, Finskom, Estonijom, Australijom, Švedskom, Rumunijom, Švajcarskom, Jermenijom, Islandom, Litvanijom, Portugalom, Norveškom, Grčkom, Ukrajinom, Moldavijom i Holandijom.

