Zvezda Exitovog Sea Star festivala u centru okršaja vodećih AI chatbotova tokom Super Bowla

Dok je svet uživao u pobedi Seattlea na Super Bowlu i paralelno se zabavljao Trampovim napadom na Bad Bunnyja zbog nastupa na maternjem, španskom jeziku tokom poluvremena, u senci najvećeg sportskog spektakla u SAD odvijao se još jedan, ništa manje žestok okršaj.

Reklamni blok Super Bowla važi za najprestižniju marketinšku pozornicu na svetu, gde emitovanje samo jednog TV spota od 30 sekundi može koštati i više od 10 miliona dolara. Brendovi se za taj trenutak pripremaju tokom cele godine, a upravo su tu lansirane neke od najuticajnijih reklama u istoriji oglašavanja – od legendarnog Appleovog spota u kojem atletičarka razbija ekran kao aluziju na Orvelovu „1984“, preko kultne Volkswagenove kampanje The Force sa detetom obučenim u Dartha Vadera, do Snickersove reklame kojom je pre petnaest godina rođen slogan „kad si gladan, nisi svoj“.

Dok su se nekada na toj sceni sudarali Coca-Cola i Pepsi, Big Mac i Burger King ili Audi i BMW, danas, u skladu s vremenom koje oblikuje veštačka inteligencija, glavnu bitku vode algoritmi. Tako su se ove godine u centru pažnje našli apsolutni lider industrije OpenAI i njegov ambiciozni rival Anthropic, sa svojim chatbotom Claude.

Anthropic je svoj nastup iskoristio da pošalje prilično jasnu, iako pažljivo upakovanu poruku konkurenciji. Njihova reklama, zamišljena kao sofisticirani tehnološki manifest, nosi suptilnu ali lako prepoznatljivu kritiku na račun OpenAI-ja i nedavnih najava da bi se u okviru ChatGPT- ja mogle pojaviti reklame.

Ta ideja dodatno je naglašena kroz duhovitu ironiju. U jednom od spotova, chatbot koji pomaže čoveku da popravi komunikaciju sa majkom, u slučaju da odnos ipak ne može da se spasi, kao krajnje rešenje predlaže sajt za upoznavanje i dejtovanje sa zrelijim osobama. U drugom, mršavom dvadesettrogodišnjaku koji sanja o mišićavom telu preporučuju se ulošci za cipele koji pomažu „niskim kraljevima da stoje uspravno“, uz poruku da se samopouzdanje ne gradi

isključivo u teretani.

Poruka je jednostavna i oštra: dok jedni razmišljaju o monetizaciji pažnje korisnika, drugi insistiraju na etici, bezbednosti i čistijem odnosu između čoveka i veštačke inteligencije.

Ipak, ono što je reklamama dalo dodatnu težinu I pop-kulturnu dimenziju jeste muzika koja ih povezuje. Sve verzije spota završavaju kultnom numerom „What’s the Difference“, sa jasnom namerom da ukažu na razliku u poslovnim politikama Anthropica i OpenAI-ja. Pesmu potpisuju zvezda ovogodišnjeg Exitovog Sea Stara i hip-hop legenda zapadne obale Xzibit, zajedno sa svojim prijateljem Eminemom i njihovim zajedničkim mentorom Dr. Dreom, u

numeri koja je obeležila početak ovog veka.

Kakvu budućnost donosi vrtoglavi razvoj veštačke inteligencije i kolike će zaista biti razlike između vodećih chatbotova, pokazaće vreme. Do tada, jedno je sigurno – od 28. do 31. maja publiku očekuje susret s ovom pričom uživo, jer će Xzibit nastupiti na glavnoj bini Exitovog Sea Star festivala u Umagu, tradicionalno otvarajući leto i prvo festivalsko kupanje na jadranskoj obali.

