3 zanimanja u kojima veštačka inteligencija ne može da zameni čoveka: Da li znate koja su?

Ova zanimanja otporna su na moć veštačke inteligencije

Bil Gejts je otvoreno govorio o mogućnostima i ograničenjima veštačke inteligencije, izdvajajući tri zanimanja koja smatra otpornima na nalet automatizacije koji se sve više širi planetom.

U vremenu kada tehnologija nezaustavljivo menja našu svakodnevicu, mnogi s pravom osećaju nelagodu pred idejom da bi jednog dana mogla da ih zameni veštačka inteligencija.

Međutim, šta ako postoje zanimanja koja su, prema rečima jednog od najvećih umova današnjice, i dalje sigurna?

Bil Gejts, suosnivač Majkrosofta i dugogodišnji promotor tehnoloških inovacija, nedavno je ponudio zanimljiv odgovor na to pitanje — i to ne samo za mlade koji tek biraju svoj poziv, već i za sve one koji preispituju svoju profesionalnu budućnost, piše Elcabildo.

Gostujući u emisiji The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Bil Gejts je otvoreno govorio o mogućnostima i ograničenjima veštačke inteligencije, te je otkrio koja zanimanja smatra otpornim na moć veštačke inteligencije.

1. Biologija

Uprkos sposobnosti veštačke inteligencije da brzo analizira velike količine podataka, Gejts veruje da u području biologije presudnu ulogu i dalje igra čovek.

– Umeće postavljanja hipoteza i pomeranja granica medicinskih dostignuća duboko je ljudski zadatak – rekao je Gejts, podsećajući na važnost intuicije i iskustva koje se ne mogu digitalizovati.

2. Razvoj softvera

Kao drugo zanimanje koje ostaje čvrsto u ljudskim rukama, Gejts navodi razvoj softvera. Iako veštačka inteligencija može pisati kod i olakšati određene procese, još uvek joj nedostaje sposobnost kreativnog promišljanja i anticipacije problema.

Iskusni programeri, kaže Gejts, ne samo da nadgledaju i usmeravaju razvoj složenih sistema, već im udahnjuju viziju.

– AI može značajno pomoći u stvaranju softvera, ali će uvek biti potrebna ljudska ruka koja će projektima udahnuti prilagodljivost i viziju- tvrdi on.

3. Energetika

Treće područje koje smatra izuzetno važnim i teško zamenjivim je energetski sektor.

U svetu suočenom s klimatskim izazovima, donošenje odluka o upravljanju nuklearnim elektranama, održavanju električnih mreža ili kontroli protoka kroz brane, zahteva ljudsku procenu i odgovornost. Iako veštačka inteligencija može analizirati složene scenarije, krajnju odluku i dalje donosi čovek.

Drugim rečima, Gejtsova poruka je jasna: iako će veštačka inteligencija u mnogim segmentima postati nezaobilazan alat, ona neće moći u potpunosti zameniti ono što čoveka čini jedinstvenim — sposobnost stvaranja, predviđanja i odlučivanja u neizvesnim situacijama.

Stoga, ako razmišljate kako svoju karijeru usmeriti prema budućnosti koju oblikuje veštačka inteligencija, možda je upravo ovo trenutak da se zapitate kako pripremiti sebe za svet u kojem će čovek i mašina morati sarađivati, a ne takmičiti se?

