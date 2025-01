5 znakova da ste pametniji nego što drugi misle: Niko se sa vama ne bi družio kad bi vas po ovome procenjivali

Šta znači biti pametan?

Blistav, inteligentan, obrazovan, izuzetan samo su neki od načina na koje ljudi pokušavaju definišu inteligenciju. Neki pametne ljude mogu čak počastiti rečju genije. Lekari takođe imaju svoje definicije. Genije je tradicionalno osoba sa izuzetnim intelektualnim sposobnostima i visokim rezultatima na testu inteligencije, kaže Džudi Ho, neuropsihološkinja i autorka knjige „Stop Self Sabotage“.

Ona je kazala da testovi ne daju uvek kompletnu sliku jer je neke genijalne veštine, kao što je kreativno rešavanje problema, teže izmeriti. Definicija inteligencije i genija možda nije sasvim jasna, ali generalno većina ljudi se slaže da pametni ljudi brzo misle. Pritom, mnoge studije otkrile su obrasce ponašanja svojstvene ljudima koji imaju visok IQ, a ovih 5 su u vrhu liste i nijedan nije baš pozitivna.

Pogledajte ovu listu, možda se neke od popisanih stvari odnose i na vas.

1. Anksiozni ste

Studija magazina „Intelligence“ sugeriše da geniji ili ljudi sa višim koeficijentom inteligencije takođe prijavljuju da imaju više dijagnoza poremećaja raspoloženja i anksioznosti od proseka. Dr Ho kaže da je to možda zato što genije često preterano razmišljaju o svemu dok pokušavaju da postignu savršenstvo. Ta sklonost, plus neurotičnija ličnost, povezana je sa većim rizikom od anksioznosti i drugih poremećaja mentalnog zdravlja, kaže dr Ho. Svako ko je malo drugačiji takođe je podložan socijalnim problemima.

2. Vi ste tip sove

Istraživanje Londonske škole ekonomije i političkih nauka pokazuje da ljudi koji imaju tendenciju da odu u krevet kasnije imaju veći koeficijent inteligencije. Istraživači veruju da je to posledica evolucije. Noć je značila opasnost, pa su naši preci, koji su radije ostajali budni i napuštali kuću kasno umesto da spavaju, sigurno bili pametni. Rad do kasno ili van uobičajenih od devet do pet omogućava više inovacija i kreativnog razmišljanja jer ima manje prekida ili zahteva i različitih očekivanja.

Genije može da odluči da radi u čudnim satima kako bi poboljšao kreativno razmišljanje, a trošenje više vremena na kreativno razmišljanje u čudnim satima može razviti genijalnost.

3. Imate crni smisao za humor

Ako cenite bolesne šale, možda ste genije. Prema studiji objavljenoj u časopisu „Cognitive Processing“, vaša reakcija na crni humor može ukazivati na vašu inteligenciju. Psiholozi su definisali crni humor kao „humor koji tretira zlokobne teme kao što su smrt, bolest, deformitet, invaliditet ili rat kao gorku zabavu“ i predstavlja uznemirujuće ili bolne teme kroz humor.

Ljubitelji takvih šala mogu imati veći koeficijent inteligencije i biti manje agresivni. Istraživači kažu da obrada viceva s crnim humorom zahteva više posla za vaš mozak.

4. Osuđujete druge

Osuđivanje nije sjajna osobina ličnosti, ali studija objavljena u „Journal of Experimental Psychology: General“ sugeriše da su pametni ljudi možda skloniji stereotipima zbog svoje sposobnosti da otkrivaju obrasce.

5. Veoma ste neuredni

Kreativnost se smatra zaštitnim znakom većine genija, kaže Arif Dalvi sa Instituta za neuronauku u Palm Biču.

Ako ste neuredni, to bi mogao biti znak kreativnog genija. Studija sprovedena na Univerzitetu u Minesoti tražila je od učesnika da smisle netipične načine korišćenja loptice za pingpong – 24 osobe sa urednim sobama dale su manje kreativne odgovore od onih čije su sobe bile u blagom haosu.

(Stil/Sensa)

