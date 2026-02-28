90% vozača ne zna ko ima prednost na ovoj raskrsnici: A vi? (foto)

Vozite godinama i mislite da znate pravila? 90% vozača pada na ovom pitanju - proverite da li ste i vi među njima.

Svaki vozač misli da zna pravila, ali istraživanja pokazuju da 90% vozača ne zna ko ima prednost na raskrsnici bez semafora i znakova.

Kada se istovremeno nađu tri vozila, većina jednostavno pogodi, a to nije vožnja, to je kockanje sa sopstvenom i tuđom bezbednošću.

Situacija koja zbunjuje čak i iskusne vozače

Na raskrsnici bez semafora i saobraćajnih znakova istovremeno su se našla tri vozila koja su stigla u potpuno isto vreme. Žuti auto nastavlja pravo, plavi auto takođe nastavlja pravo, a kamion skreće levo. Sva tri vozača gledaju jedan u drugog i čekaju.

Ko prolazi prvi, ko čeka i zašto?

Zaustavite se na trenutak, dobro proučite situaciju i razmislite pre nego što pogledate odgovor koji sledi.

Znate li odgovor ili ste u onih 90%?

Na raskrsnici bez znakova i semafora važi jedno jedino pravilo koje se uči na prvom času auto škole – pravilo desne strane. Prema njemu, svako vozilo mora prepustiti prednost vozilu koje mu dolazi sa desne strane, bez izuzetka.

Na ovoj konkretnoj raskrsnici to znači sledeće:

Žuti auto ima prednost jer mu sa desne strane ne dolazi nijedno vozilo

Plavi auto mora da propusti žuti jer mu žuti auto dolazi sa desne strane

Kamion prolazi poslednji jer skreće levo i mora propustiti oba vozila koja idu pravo

Dakle, tačan redosled prolaska je: žuti auto, plavi auto, kamion.

Ovo pravilo spasava živote, a većina ga ne zna

Ovo nije komplikovano pravilo i nije skriveno negde u sitnom slovu zakona – uči se na prvom času auto škole i piše u svakom udžbeniku. Ali na putu, u gužvi i pod pritiskom trenutka, 90% vozača zaboravi i prođe kada mu se učini da je red na njega, a ne kada zaista jeste.

Upravo zato se dešavaju nezgode na raskrsnicama koji se potpuno lako mogu izbeći. Nije uvek u pitanju bezobrazluk i bahato ponašanje, ponekad je samo čisto neznanje.

A neznanje na putu, nažalost, uvek ima svoju cenu.

