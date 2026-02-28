90% vozača ne zna ko ima prednost na ovoj raskrsnici: A vi? (foto)

Vozite godinama i mislite da znate pravila? 90% vozača pada na ovom pitanju - proverite da li ste i vi među njima.
Svaki vozač misli da zna pravila, ali istraživanja pokazuju da 90% vozača ne zna ko ima prednost na raskrsnici bez semafora i znakova.
Kada se istovremeno nađu tri vozila, većina jednostavno pogodi, a to nije vožnja, to je kockanje sa sopstvenom i tuđom bezbednošću.
Situacija koja zbunjuje čak i iskusne vozače
Na raskrsnici bez semafora i saobraćajnih znakova istovremeno su se našla tri vozila koja su stigla u potpuno isto vreme. Žuti auto nastavlja pravo, plavi auto takođe nastavlja pravo, a kamion skreće levo. Sva tri vozača gledaju jedan u drugog i čekaju.
Ko prolazi prvi, ko čeka i zašto?
Zaustavite se na trenutak, dobro proučite situaciju i razmislite pre nego što pogledate odgovor koji sledi.
Znate li odgovor ili ste u onih 90%?
Na raskrsnici bez znakova i semafora važi jedno jedino pravilo koje se uči na prvom času auto škole – pravilo desne strane. Prema njemu, svako vozilo mora prepustiti prednost vozilu koje mu dolazi sa desne strane, bez izuzetka.
Na ovoj konkretnoj raskrsnici to znači sledeće:
- Žuti auto ima prednost jer mu sa desne strane ne dolazi nijedno vozilo
- Plavi auto mora da propusti žuti jer mu žuti auto dolazi sa desne strane
- Kamion prolazi poslednji jer skreće levo i mora propustiti oba vozila koja idu pravo
Dakle, tačan redosled prolaska je: žuti auto, plavi auto, kamion.
Ovo pravilo spasava živote, a većina ga ne zna
Ovo nije komplikovano pravilo i nije skriveno negde u sitnom slovu zakona – uči se na prvom času auto škole i piše u svakom udžbeniku. Ali na putu, u gužvi i pod pritiskom trenutka, 90% vozača zaboravi i prođe kada mu se učini da je red na njega, a ne kada zaista jeste.
Upravo zato se dešavaju nezgode na raskrsnicama koji se potpuno lako mogu izbeći. Nije uvek u pitanju bezobrazluk i bahato ponašanje, ponekad je samo čisto neznanje.
A neznanje na putu, nažalost, uvek ima svoju cenu.
