99% ljudi vidi zeleni krug, ali samo oni s IQ iznad proseka uoče i skriveni broj: Jeste li vi među njima?

Skriveni broj u krugu izluđuje internet! Samo osobe sa izoštrenim vidom i visokim IQ-om nalaze rešenje za sedam sekundi (foto).

Gledate u ekran i pitate se da li vas oči varaju ili pred vama zaista stoji samo jedna ravnomerno obojena površina. Ovaj naizgled običan prikaz postao je apsolutni hit na društvenim mrežama, jer skriveni broj u krugu predstavlja pravi izazov čak i za najoštrije oči.

Zadatak na prvi pogled deluje izuzetno jednostavno, ali vreme vam nemilosrdno curi. Imate tačno sedam sekundi da razbijete iluziju i pronađete dvocifrenu cifru u samom centru slike.

Ako odmah ne vidite rešenje, nemojte paničiti i ne odustajte prebrzo. Ovaj specifičan test moći zapažanja koncipiran je upravo tako da zbuni vaš mozak. Ekstremni kontrast između jarke neonske pozadine i neznatno drugačije nijanse kojom je nacrtan centralni objekat stvara privremeno slepilo za boje.

Vaš um pokušava da spoji nijanse u jednu celinu, brišući tanke granice koje formiraju cifre.

Zašto nam percepcija zakazuje kada gledamo jarke boje?

Vaš mozak je programiran da neverovatnom brzinom obradi ogromnu količinu informacija iz okoline, pa redovno spaja slične tonove kako bi smanjio energetsko opterećenje. Zbog toga se optička varka zeleni krug tako lako i uspešno igra sa vašim umom.

Intenzivni i ometajući signali koje šalje neonska boja doslovno preplavljuju vidni nerv, sprečavajući ga da registruje fine prelaze u svetlini i sitne detalje. Zato većina ljudi mora da zaškilji, promeni ugao gledanja u monitor ili se udalji od ekrana ne bi li promenila pad svetlosti i konačno uočila obrise.

Koji broj krije ova mozgalica sa skrivenim brojem?

Tačan odgovor je dvocifreni broj 55. On se nalazi direktno u samom centru slike, ali je iscrtan nijansom koja se minimalno razlikuje od jarke pozadine, čineći ga gotovo nevidljivim za prosečno ljudsko oko bez dodatnog fokusiranja.

Ako ste uspeli da jasno detektujete rešenje pre nego što ste pročitali tačan odgovor, ova mozgalica sa skrivenim brojem je za vas bila očigledna. Brzo pronalaženje rešenja u ovakvim situacijama znači da vaše oči besprekorno razlikuju najfinije nivoe kontrasta.

Kako skriveni broj u krugu zapravo testira mozak?

Brzina kojom obrađujete vizuelne smetnje ne zavisi samo od oštrog vida. Ona pokazuje kako vaš nervni sistem filtrira suvišne informacije. To se u medicini naziva vizuelna supresija.

Sposobnost da ignorišete agresivnu pozadinu i fokusirate se na bitne linije je ključna. Ona je direktno povezana sa efikasnošću vašeg mozga. Drugim rečima, što brže “isključite šum”, to vaš kognitivni sistem bolje radi.

Zanimljivo je da moderna nauka snažno podržava ovu teoriju.

Naime, kako navodi studija objavljena u časopisu „PLoS One“, istraživanje o vezi između vizuelne supresije i inteligencije potvrđuje da brza neuronska obrada i visoka osetljivost na vizuelni kontrast vrlo često korespondiraju sa višim kognitivnim sposobnostima.

Dakle, svaka vizuelna zagonetka za mozak koju rešavate primorava vaš nervni sistem da eliminiše vizuelnu buku i brzo prepozna suštinu slike ispred vas.

Konačno rešenje ove zagonetke i šta rezultat govori o vama

Ukoliko vam je ipak bilo potrebno dosta više od sedam sekundi, ili ste bili primorani da pojačate svetlinu na svom pametnom telefonu, to je potpuno normalna reakcija.

Nije svako neformalno testiranje koeficijenta inteligencije na internetu apsolutno merilo vaših realnih sposobnosti.

Međutim, ovakvi zadaci jesu odličan mentalni trening za vaš um i koncentraciju. Važno je redovno stimulisati kognitivne funkcije i prisiljavati sebe na izlazak iz zone komfora.

Da biste sledeći put bili mnogo efikasniji i lako rešili svaki novi skriveni broj u krugu, probajte sledeće trikove:

Sklonite pogled sa ekrana na nekoliko sekundi kako biste na trenutak osvežili vid.

Obratite pažnju na periferiju slike umesto da gledate direktno u njeno središte, jer je periferni vid osetljiviji.

Smanjite osvetljenje na svom uređaju, pošto prejako svetlo ekrana dodatno isprao boje.

Promenite ugao pod kojim držite telefon kako bi refleksija i pad svetlosti otkrili drugačiji kontrast.

Koliko sekundi vam je zaista trebalo da jasno uočite obe cifre, ili ste morali prvo da pročitate tekst iznad slike da biste shvatili šta uopšte tražite?

