Ajnštajnova zagonetka o zlatnoj ribici je skoro pa nerešiva, pokušajte vi da je odgonetnete

Kad je Albert Ajnštajn razvijao ovu logičku mozgalicu, bio je siguran da će je rešiti tek dva posto ljudi. Ali, neka vas to ne obeshrabri – ne čini se tako teškom ova zagonetka o ribici. Papir i olovku u ruke i dobro se skoncentrišite.

Doduše, nema tačne statistike koliko je ljudi zaista rešilo ovu zagonetku. Pročitajte sledeću priču i pokušajte pomoću naznaka da odgovorite na sledeće pitanje:

Kome pripada riba?

Pet kuća nalazi se u nizu. Svaka je druge boje, nacionalnosti stanovnika su različite, svaki stanovnik preferira tačno određeno piće, puši tačno određenu marku cigareta i ima određenog kućnog ljubimca. Nijedan od 5 stanovnika ne pije isto piće, ne puši istu marku cigareta niti ima istu životinju kao njegove komšije.

Naznake:

1. Englez stanuje u crvenoj kući.

2. Šveđanin ima psa.

3. Danac rado pije čaj.

4. Zelena kuća se nalazi levo pored bele kuće.

5. Stanovnik zelene kuće pije kafu.

6. Osoba koja puši Pall Mall ima pticu.

7. Muškarac koji stanuje u srednjoj kući pije mleko.

8. Stanovnik žute kuće puši Dunhill.

9. Norvežanin živi u levoj kući.

10. Stanovnik koji puši Marlboro stanuje pored onog koji ima mačku.

11. Muškarac koji ima konja stanjuje pored onog koji ima mačku.

12. Muškarac koji puši Winfield rado pije pivo.

13. Norvežanin stanuje pored plave kuće.

14. Nemac puši Rothmans.

15. Onaj koji puši Marlboro ima suseda koji pije vodu.

I sada pitanje: kome pripada riba?

I, da li ste došli do rešenja? S puno koncentracije i malo razmišljanja verovatno ćete relativno brzo uspeti da dođete do rešenja. Ako želite sami da rešite ovu zagonetku, onda je možda najbolje da krenete od toga da formirate profil svakog stanovnika, kao na primeru:

Kuća 1: Norvežanin, žuta, mačka, Dunhill, voda

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com