Ako imate krzno na kapuljači jakne, sigurno ga pogrešno nosite: Snimak koji je podelio svet!

Zimska moda često se svodi na isto pitanje: kako da izgledamo dobro, a da se ne smrzavamo.

Navikli smo da kapute nosimo više kao modni dodatak nego kao zaštitu od hladnoće, ali jedan viralni snimak na društvenim mrežama pokrenuo je sasvim novu raspravu. Ispostavlja se da možda godinama koristimo zimske jakne pogrešno.

Viralni snimak koji je pokrenuo lavinu komentara

Kreatorka sadržaja Džesika Alzamora privukla je ogromnu pažnju videom u kojem objašnjava pravu svrhu krzna na kapuljači. Njena poruka bila je jasna i pomalo provokativna: prestanite da nosite jaknu samo zbog izgleda i počnite da je koristite onako kako je zamišljena, prenosi ona.rs.

Prema njenim rečima, krzno na kapuljači nije tu samo da izgleda lepo na fotografijama. Naime, ima vrlo konkretnu funkciju – da štiti lice i uši od ledenog vetra.

@jessica.alzamora.xo You’re wearing your winter coat wrong, and I’m sorry to be this person but it’s 8 degrees in Chicago and you need to stay warm 😭 this is how you wear the fur part of your coat properly. #fyp #chicago #winter ♬ original sound – Jessica Alzamora

Kako se pravilno nosi kapuljača sa krznom

Umesto da kapuljača ležerno visi iza glave ili samo blago uokviruje lice, Alzamora pokazuje da je treba saviti ka unutra, da krzno bude sakriveno. Kada se to uradi pravilno, krzno obuhvata uši i bočne delove lica. Stvara toplu barijeru koja sprečava prodor hladnog vazduha.

Uz to savetuje da se kaput ili jakna zakopča do kraja, jer se na taj način postiže znatno veća toplota bez dodatnih slojeva. Ako kapuljača ostane otvorena, hladan vazduh lakše ulazi, čime se gubi smisao njenog dizajna.

Krzno na kapuljači: praktičnost ili stil?

Kao i kod većine viralnih trendova, reakcije su bile podeljene. Jedni su priznali da nikada nisu razmišljali o kapuljači kao o nečemu više od estetskog detalja. Drugi su tvrdili da moda ne mora uvek da bude praktična, naročito u gradovima gde stil često ima prednost nad funkcijom.

Ipak, video je pogodio suštinu problema koji mnogi prepoznaju – svi imamo jaknu koja izgleda odlično, ali nas nekako nikada dovoljno ne ugreje.

Zašto ovaj trik ima smisla i u modnom smislu

Sa stanovišta mode, ovaj savet nije nimalo nelogičan. Kapuljače sa krznom prvobitno su dizajnirane za ekstremno hladne uslove, gde je zaštita od vetra bila važnija od estetike. Kada se kapuljača savije ka unutra, ona formira strukturisan okvir oko lica. Štaviše, može delovati vrlo promišljeno i elegantno.

