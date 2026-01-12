Ako imate visok IQ, videćete je odmah: Gde se krije druga mačka na ovoj slici?

Samo 1% ljudi uspe da vidi gde se krije druga mačka na ovoj vintidž fotografiji. Imate samo 15 sekundi, krenite odmah (foto)

Ako uspete da u roku od 15 sekundi pronađete gde se krije druga mačka na ovoj slici, možete se pohvaliti visokim IQ-om!

Imate samo 15 sekundi da otkrijete da li ste među jedan odsto onih koji su uspeli da vide gde se krije druga mačka na ovoj vintidž fotografiji!

Ova optička iluzija prikazuje dve dame kako sede za stolom. Kraj nogu jedne žene sedi crna mačka. Ipak, to nije jedina mačka koja se nalazi na ovoj slici, prenosi „Jagranjosh“.

Skriveni detalj koji vide samo retki

Samo ljudi sa odličnim moćima opažanja uspeće da otkriju gde se sakrila druga mačka sa slike.

Da li ste uspeli da je vidite?

Mala pomoć – pogledajte šešir

Ukoliko i dalje ne uspevate da locirate drugu mačku, evo male pomoći. Pogledajte malo bolje šešir žene koja sedi s leve strane.

Rešenje pogledajte u nastavku:

Da li ste poraženi ili spadate u onih 1% genijalaca?

Sada kada je rešenje pred vama, verovatno vam deluje neverovatno da vam je ovaj detalj promakao, ali to je moć savršene iluzije.

Ako ste potpuno sami shvatili gde se krije druga mačka, vi zvanično imate moć zapažanja koja graniči sa profesionalnim detektivima. Većina ljudi će ovde „polomiti zube“ i tražiti pomoć u komentarima, ali ako ste vi videli istinu u prvih 5 sekundi, vaš IQ je daleko iznad proseka.

Ne ćutite o svom uspehu – napišite nam odmah koliko vam je vremena zapravo trebalo. Da li ste pobedili sliku ili je ona pobedila vas?

(Telegraf.rs)

