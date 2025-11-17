Ako imate visok IQ, videćete je odmah: Gde se krije druga mačka na slici?

Samo 1% ljudi uspe da vidi gde se krije druga mačka na ovoj vintidž fotografiji. Imate samo 15 sekundi!

Optičke iluzije su najbolji test za vaš mozak! Ako uspete da u roku od 15 sekundi pronađete gde se krije druga mačka na slici, spadate u jedan odsto ljudi sa izuzetno visokim IQ-om!

Imate samo 15 sekundi da otkrijete da li ste među jedan odsto onih koji su uspeli da vide gde se krije druga mačka na ovoj vintidž fotografiji!

Ova optička iluzija prikazuje dve dame kako sede za stolom. Kraj nogu jedne žene sedi crna mačka. Ipak, to nije jedina mačka koja se nalazi na ovoj slici, prenosi „Jagranjosh“.

Skriveni detalj koji vide samo retki

Samo ljudi sa odličnim moćima opažanja uspeće da otkriju gde se sakrila druga mačka sa slike.

Da li ste uspeli da je vidite?

Mala pomoć: Pogledajte šešir

Ukoliko i dalje ne uspevate da locirate drugu mačku, evo male pomoći. Pogledajte malo bolje šešir žene koja sedi s leve strane.

Rešenje pogledajte u nastavku:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ako ste uspeli da je vidite pre nego što ste pročitali rešenje, čestitamo! Vaš IQ i moć zapažanja su iznad proseka!

(Telegraf.rs)

