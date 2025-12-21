Ako imate visok IQ, videćete je odmah: Gde se na ovoj slici sakrila druga mačka?

Brzi test inteligencije! Samo 1% ljudi uspe da vidi gde se sakrila druga mačka na ovoj slici – dokažite da imate visok IQ! (foto)

Ako uspete da u roku od 15 sekundi pronađete gde se krije druga mačka, spadate u jedan odsto ljudi koji imaju izuzetno visok IQ!

Imate samo 15 sekundi da otkrijete da li ste među jedan odsto onih koji su uspeli da vide gde se krije druga mačka na ovoj vintidž fotografiji!

Ova optička iluzija prikazuje dve dame kako sede za stolom. Kraj nogu jedne žene sedi crna mačka. Ipak, to nije jedina mačka koja se nalazi na ovoj slici, prenosi „Jagranjosh“.

Skriveni detalj vide samo oni koji imaju visok IQ

Samo ljudi sa odličnim moćima opažanja i visokim IQ uspeće da otkriju gde se sakrila druga mačka sa slike.

Da li ste uspeli da je vidite?

Mala pomoć: Pogledajte šešir

Ukoliko i dalje ne uspevate da locirate drugu mačku, evo male pomoći. Pogledajte malo bolje šešir žene koja sedi s leve strane.

Rešenje pogledajte u nastavku:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ako ste uspeli da je vidite pre nego što ste pročitali rešenje, čestitamo! Imate visok IQ i vaša moć zapažanja je neverovatna!

(Telegraf.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com