Američka policija se pohvalila pismima podrške, odmah otkriveno da lažu (foto)

Policajci širom Sjedinjenih Američkih Država prolaze kroz verovatno najteži period u poslednjih nekoliko godina, te je uprava policijske stanice iz Ostina baš sada odlučila da se pohvali pismima podrške za koja je odmah nakon objave otkriveno da su lažna.

We can’t express enough how grateful we are to serve you, Austin. Our officers have been working around the clock during these unprecedented times and thank everyone who took the time to write and make our day a little brighter. #OneAustinSaferTogether #Thankful pic.twitter.com/U3vomU2tbq

— Austin Police Department (@Austin_Police) June 6, 2020