Amerikanci posetili srpski restoran u Njujorku, oduševili se pa ostali pet sati (video)

Amerikanci posetili srpski restoran u Njujorku da bi isprobali srpsku hranu, pa ostali na urnebesnom ručku čitavih pet sati.

Dva prijatelja iz Njujorka koji stoje iza popularnog TikTok profila tastebuds_nyc ponovo su obradovali svoje pratioce, ovog puta isprobavajući srpsku hranu. Njihov koncept je jednostavan, ali genijalan, trude se da probaju hranu iz svake zemlje sveta, a da ne napuste Njujork.

Posle mongolske, brazilske, avganistanske i sirijske kuhinje, na red je došla i srpska gastronomija. Za svoju 24. kulinarsku „stanicu“ izabrali su restoran Kafana u njujorškom Alfabet Sitiju, koji ima prosečnu ocenu 4,4 na Guglu. Amerikanci posetili ovaj restoran i ostali na ručku čitavih pet sati.

„Kako se kaže zdravo na srpskom?“

Na samom početku ih je dočekao konobar Srđan, koji ih je odmah upoznao sa pravim balkanskim gostoprimstvom. Veče je počelo uz rakiju i vino, a TikTokeri su brzo shvatili da ih čeka ozbiljna gozba.

„Kako se kaže ‘živeli’ na srpskom?“, pitali su, i nakon brze lekcije, ubrzo su nazdravili uz glasno „živeli!“.

Posebno ih je impresionirao kajmak, koji su priznali da nikada nisu probali.

„Zato svi pričaju o balkanskoj hrani“, prokomentarisao je jedan od njih dok je mazao kajmak na toplu pitu sa mesom.

„Kajmak je najbolja stvar na svetu“

Tokom večeri probali su srpsku salatu, pitu sa spanaćem, tanjir sa različitim vrstama mesa, pivo i palačinke sa orasima i čokoladom.

Konobar Srđan ih je usput učio srpskim izrazima, pa su celo veče ponavljali „hvala“ i trudili se da zvuče što ubedljivije. U jednom trenutku, konobar im je rekao: „Kajmak je svuda. To je najbolja stvar na svetu“, i čini se da su se Amerikanci sa tim potpuno složili.

Pet sati hrane, pića i druženja

Video je posebno nasmejao pratioce jer je večera, kako su i sami priznali, trajala satima.

„Mislim da smo ovde već pet sati, a još uvek pijemo“, rekao je jedan od TikTokera pred kraj videa.

Pored hrane, razgovarali su o košarci, Nikoli Jokiću, životu u Srbiji i Njujorku, a voditelj ih je čak pozvao da proslave 18. godišnjicu restorana.

„Srpska hrana je bila neverovatna“, zaključili su na kraju videa, koji je brzo dobio brojne komentare sa Balkana oduševljene njihovim reakcijama.

